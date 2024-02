Dominik Rusinko: ČNB šlape na plyn a snižuje sazby o 50 bazických bodů

Česká národní banka dnes v souladu s naším očekáváním snížila základní repo sazbu o 50bps na 6,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo šest členů bankovní rady, jeden člen preferoval pokles o 75bps. Centrální banka se tak po prosincovém snížení sazeb o 25 bps rozhodla dále postupovat s větší razancí.



Rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou makro prognózu. Ta oproti listopadu počítá s viditelně slabším růstem ekonomiky v tomto roce (+0,6 % vs. 1,2 %) a také v příštím (+2,4 % vs. 2,8 %). Obavy o razantní lednové přecenění se evidentně nenaplnily – podle ČNB činila lednová meziroční inflace 3,0 %. Do konce roku by měla inflace setrvat v horní polovině tolerančního pásma. Výhled na kurz koruny pro tento rok nedoznal žádné změny (24,6 EUR/CZK), v příštím roce došlo k lehké korekci směrem nahoru (24,30 EUR/CZK). S těmito předpoklady je dle prognózy konzistentní strmý pokles sazeb, především v první půli letošního roku. Na jeho konci prognóza očekává PRIBOR na 2,9 %, výrazně níže oproti listopadové prognóze (3,5 %).







Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci zopakoval, že i tentokrát očekává bankovní rada, že se úrokové sazby budou nacházet nad úrovněmi, které implikuje nová prognóza. Dle guvernéra bude ČNB nadále postupovat opatrně, neboť i v tomto roce převažují spíše pro-inflační rizika – zejména pomalejší odeznívání vyšších inflačních očekávání nebo vyšší než očekávaná setrvačnost cen služeb. Zároveň však guvernér zdůraznil, že naplnění těchto rizik by sice udrželo inflaci nad 2% cílem, nemělo by však narušit setrvalou desinflační trajektorii jako takovou.



V nejbližších měsících se dle nás stane razantnější snižování sazeb o 50 bps novým normálem. Svižné uvolnění měnové politiky by mělo zajistit, aby ČNB nezůstala – v prostředí setrvale nižší inflace – za křivkou, resp. nežádoucím způsobem tlumila ekonomickou aktivitu v momentě, kdy dochází ke křehkému oživení. Na konci letošního roku počítáme s úrokovou sazbou na úrovni 4 %, tržní sázky na pokles ke 3 % nám přijdou nadále přehnané.







Koruna na dnešní rozhodnutí ČNB reaguje oslabením nad úroveň 25,10 EUR/CZK. Předpokládáme, že tuzemská měna zůstane pod tlakem i v nejbližších měsících – zatímco ČNB půjde se sazbami svižně dolů, ECB a Fed začnou cyklus uvolňování měnové politiky až v polovině roku. Následně počítáme se stabilizací úrokového diferenciálu, díky čemuž postupně odezní primární prodejní tlaky a koruna může pomýšlet na návrat k pozvolnému trendovému posilování.