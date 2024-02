Koruna dostala zásah od ČNB. Rychlé snižování sazeb kontrastuje s politikou západních bank

Bankovní rada ČNB snížila sazby o 50 bazických bodů. To čekala těsná menšina trhu (včetně nás), větší problém pro korunu je však síla holubičího signálu, který banka po jednání vyslala. Klíčové je už to, že pro výsledek hlasovalo 6 bankéřů a jediný s odlišným názorem chtěl snížit sazby ještě víc.

Dál je tu postoj k inflaci a nová prognóza. Bankovní rada si je více jistá, že přelom roku nepřinesl velký nárůst cen a že inflaci ztlumí. Zhoršila také výhled pro ekonomiku. Sice na konferenci zaznělo, že pokles sazeb může ustat, pokud se inflace nebude vyvíjet podle předpokladů, nyní to ale naopak vypadá, že po několik dalších měsíců budou sazby klesat zvýšeným tempem.

Z pohledu koruny to znamená, že se nemá o co opřít a zřejmě tedy zůstane pod tlakem. Zatímco totiž ČNB bude sazby rychle snižovat, ECB a Fed první snížení oddalují a vypadá to, že k němu přistoupí až zhruba v červnu. Úrokový diferenciál se tak posouvá v neprospěch koruny, kterou navíc nemůže těšit slabý výkon české nebo německé ekonomiky.

Už nyní je při 25,23 za euro a 23,45 za dolar slabší, než ČNB čeká na konci roku (24,60 k euru). Na dnešní rozhodnutí reaguje česká měna oslabením zhruba o procento.

Na hlavních trzích dnes sledujeme další divoké reakce na výsledky (ARM, Paypal), ale na úrovni indexů akcie postrádají jasný motiv k pohybu a předvádějí jen smíšené obchodování. Rozdíly ve výkonnosti jsou značné: AEX +1,6 pct, CAC40 +0,6 pct, DAX +0,2 pct, FTSE100 -0,4 pct, S&P +0,1 pct, Nasdaq Comp. +0,3 pct.

Výnosy dluhopisů po nadějném poklesu obracejí vzhůru a rostou. V Německu a USA je 10Y splatnost 4 bps nad včerejškem. Eurodolar přestal růst a stáhl se mírně dolů na 1,0760. Své zisky ale podstatně rozšířila ropa rostoucí o více než 2 procenta.