Martin Kycelt: Fed překvapil razantním snížením. Jak využít cyklus uvolňování měnové politiky?

Hlavní událostí minulého týdne bylo zasedání amerického Fedu, který snížil sazby o půl procentního bodu. “Centrální bankéři opravdu překvapili trh tím, že započali cyklus snižování sazeb takhle razantně,” uvádí makléř Patria Finance Martin Kycelt. “Snížení o 50 bps vlastně reflektuje to, že Fed se trochu obává zvýšené očekávané míry nezaměstnanosti. Trh práce v Americe se v posledních měsících trošku zhoršuje a Fed na to reaguje právě tímto snížením o větší kus, než bylo původně očekáváno,” pokračuje makléř s odkazem na dvojí mandát Fedu, který kromě inflace sleduje také zaměstnanost. Nicméně dodává, že trhy na to zareagovaly pozitivně, když index S&P narostl od zasedání Fedu o 1,7 %.



Zhlédněte video anebo se nově zaposlouchejte také do podcastu:

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

V této době, kdy začíná cyklus uvolňování a panuje vyšší nejistota, makléř doporučuje příklon k cyklickým titulům a jako konkrétní titul zmiňuje aktuální tip z pera analytiků Patrie - . “Ta myšlenka, která zatím stojí, je vlastně taková, že pokud má Fed pravdu, dojde k měkkému přistání a žádná recese nebude, tak vlastně nízkopříjmová skupina obyvatelstva v Americe bude moct zvýšit svoje výdaje, což nahrává diskontním řetězcům,” říká Kycelt. “Pokud naopak k recesi přece jenom dojde, tak to zhorší situaci středněpříjmové třídy obyvatelstva. To opět znamená, že tady ta střední třída bude vyhledávat levnější substituty pro svoji spotřebu. Tím pádem se opět dostáváme k tomu, že bude poptávat produkci diskontních řetězců.”

Mezitím na druhé straně Atlantiku vyšla včera čísla indexu nákupních manažerů v Evropě. "Průmyslová PMI jsou v eurozóně na devítiměsíčním minimu,” podotýká makléř s tím, že nejhorší situace je momentálně v Německu. “Situace v Evropě zatím vyhlíží světlo na konci tunelu. Bohužel tyhle měkké ukazatele ho zatím neukazují,” dodává makléř.



Máme tedy čekat v Evropě černou budoucnost? “I včera po těch horších číslech index DAX narůstal a i dnes se koukáme na zelená čísla. Takže myslím si, že co se týče nějakého krátkodobého vývoje, tak ten nemusí být zase tak negativní,” domnívá se makléř. “Ale vidím tam poměrně zdvižený prst,” uzavírá Kycelt.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.