Víkendář: USA se podle Gundlacha musí dostat z dvojích deficitů, index S&P 500 má udržitelné dno na 4500 bodech

Vývoj na korporátních dluhopisech naznačuje, že akcie by měly dál korigovat své ceny a valuace směrem k běžnějším úrovním. Pro CNBC to uvedl ředitel společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach, který podle svých slov vidí hodnotu indexu S&P 500 u 4500 bodů. K takovému odhadu jej vede i to, kde se nachází cyklicky upravený poměr cen akcií k ziskům a jaký je jeho historický standard.



Podle experta je úroveň kolem 4500 bodů udržitelným dnem akciového trhu, na kterém má smysl uvažovat o nákupech. V první části rozhovoru učiněném před ohlášením o pozatavení účinnosti nových cel přitom hovořil o tom, že Fed nemá velký prostor pro snižování sazeb, protože inflační obrázek se nezlepšuje, spíše naopak. Proto se Gundlach domnívá, že nyní by centrální banka mohla použít svou rozvahu namísto pohybu sazeb. Celkově je podle něj problém dvojitý mandát americké centrální banky. Tedy to, že musí sledovat jak inflační cíl, tak zaměstnanost.



Dvojí mandát nemusí být problémem v době, kdy se inflace a zaměstnanost výrazně neodchylují od cílů. Nicméně nyní je situace opačná, inflační výhled se opět horší, a to samé platí na straně trhu práce. Podle experta je tak Fed v pozici podobné tomu, když někdo stojí jednou nohou na břehu a druhou má v loďce, která se od břehu oddaluje. V určitou chvíli tak člověk spadne do vody a Fed má nyní podobné dilema, když se rozhoduje, co je pro nastavení jeho politiky důležitější.



Do současné pozice se Fed přitom dostal velmi rychle, protože ještě relativně nedávno se naopak nacházel v situaci, kdy byla ekonomika a trh práce silné a inflace klesala. Pokud přitom dojde k růstu dlouhodobých sazeb, bude Fed skutečně vážit použití své rozvahy, která je ale stále dost vysoko. K vládní politice a jejímu dopadu na ekonomiku pak Gundlach řekl, že vláda se snaží řešit rozpočtové a obchodní deficity. V prvním případě dosáhla mírného snížení vládních výdajů, ve druhém používá cla. Dosavadní snížení výdajů je ale jen zlomkem toho, co podle investora musí přijít. A i přesto už se dostavila silná negativní reakce trhů.



„Musíme se dostat z dvojích deficitů, a to nebude jednoduchý proces,“ míní expert. Tato snaha tak podle něj nebude nahrávat trhům s rizikovými aktivy. K tomu zopakoval, že vývoj zřejmě směřuje k ještě větší snaze investorů o snížení své finanční páky a dluhů. To by mělo dopad třeba i na zlato, jehož cenový vývoj podle Gundlacha nyní také napovídá, že slouží jako aktivum, které se prodává proto, aby došlo ke snížení finanční páky v pozicích investorů. Tento proces si přitom „může žít svým vlastním životem“.



Gundlach poukázal i na to, že během posledních cca 15 let se výrazně zvýšily pozice zahraničních investorů na amerických trzích a aktivech. Je to zřejmě dokonce hlavní důvod, proč si americké trhy vedly lépe než jejich zahraniční protějšky. Nyní se ale situace kvůli clům a dalším změnám posouvá jinam, zahraniční trhy si vedou lépe a podle experta „to bude trend, pokud budou přetrvávat obchodní války.“ K tomu mají Spojené státy vysoké úrokové náklady a další recese by kvůli tomuto celkovému nastavení mohla atypicky přinést růst výnosů dlouhodobějších obligací, a ne jejich pokles. Recese totiž zvyšuje rozpočtové deficity a investoři včetně těch zahraničních začínají věnovat pozornost tématu jejich udržitelnosti.



K tomu, jak americká vláda uchopila téma cel, Gundlach řekl, že „celý proces, pokud se to tak dá vůbec nazvat, je standardní Trump.“ To znamená, že cílem je vyvolat nerovnováhu či chaos a Trump to nyní dělá možná v ještě větší míře než obvykle. Směrem ven i uvnitř USA. Podle investora bude tato situace přetrvávat, on sám přitom nechápe, jak vláda spočítala nová cla. „Trump bude nechávat lidi v nejistotě a neustoupí,“ míní Gundlach. Podle svých slov by tak investoři měli dál držet hotovost, zlomem by mohlo být dosažení zmíněné úrovně 4500 bodů na akciích.



Zdroj: CNBC