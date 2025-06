Má Fed „čekat až se uvidí“?

To, co minulý týden zaznělo z Fedu, se dalo očekávat a zároveň to bylo rozumné. S ohledem na současnou vysokou nejistotu by nemělo docházet ke změnám v monetární politice. Pro Bloomberg to uvedl Larry Summers, podle kterého stojí za pozornost, že tzv. dot plot ukazuje na růst nezaměstnanosti i inflace. A to v době, „kdy přichází dobré zprávy ohledně umělé inteligence a produktivity.“



Podle ekonoma tak očekávání Fedu ukazují na nabídkový šok, a to i přesto, že „přirozené zdroje takového šoku nejsou přítomny“. Jeho příčinou jsou totiž cla. Spojené státy si tak samy vytváří negativní nabídkový šok, který by měl zvedat nezaměstnanost i inflaci a který ztěžuje práci centrální bance. Summers dodal, že v minulosti možná nikdy nedošlo k tomu, že by Fed posouval svá očekávání uvedeným způsobem kvůli vládní politice.



Prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Daly na CNBC uvedla, že americké hospodářství je nyní z pohledu dvojího mandátu centrální banky poměrně vyrovnané. Nezaměstnanost se totiž drží na nízkých úrovních, zatímco inflace klesá. „Ekonomika se nachází na dobrém místě, to samé platí o monetární politice.“ K tomu ekonomka dodala, že se hodně uvažuje o dopadu cel na inflaci, ale zatím spíše slyšíme, že jejich vliv není tak velký a že klesají. Celkově tyto obavy „nejsou tak velké jako ve chvíli, kdy byla cla oznámena.“



Daly hovořila o tom, že „to, co jsme viděli minulý měsíc, nemusí ukazovat, co přinese další.“ Jinak řečeno, „dobrá fundamentální situace americké ekonomiky“ se může měnit, mimo jiné v souvislosti s dalším vývojem v oblasti cel. Jejich dopad na inflaci bude rozhodující na dvou úrovních. Za prvé půjde o to, jak moc ceny na cla vlastně zareagují. A za druhé půjde o to, jak dlouho se bude tento efekt projevovat. Tedy zda půjde jen o jednorázové zvednutí cen či zda bude dopad znát delší dobu.







Podle ekonomky je možné, že konečný dopad cel bude jen tlumený, a i proto je nyní nejlepší, aby centrální banka vyčkávala s případnou změnou své politiky. Zástupci Fedu přitom mají nejen statistická data, ale podle expertky často hovoří s řadou zástupců firemního sektoru a z jejich strany je nyní znát „opatrný optimismus“. Vývoj mezd pak zatím neodráží změny ve vládní politice na straně imigrace. „Firmy mi říkají, že nyní je pro ně lehčí najít zaměstnance než dříve,“ dodala Daly.

K umělé inteligenci a jejím dopadům na ekonomiku ekonomka řekla, že i zde je zatím nejlepší vyčkávat, jak se situace vyvine. Historie ukazuje, že nové technologie mohou výrazně změnit chod některých firem a odvětví. Nyní se zdá, že společnosti se zaměřují na implementaci umělé inteligence tam, kde má největší přínosy. Zároveň se snaží udržet si stávající zaměstnance. „Vždycky lidem připomínám, že v historii technologického pokroku nepřišla nikdy žádná nová technologie, která by snížila celkovou zaměstnanost.“ Daly se podle svých slov nespoléhá pouze na ekonomickou teorii a data, „musíte také hovořit s lidmi.“ Nyní pak pro Fed není čas na to, aby měnil svou politiku a jednal preventivně.



Zdroj: Bloomberg, CNBC