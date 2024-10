Martin Uher: Výsledková sezóna v USA přináší optimismus, ČEZ posiluje díky spekulacím o budoucnosti

Analytici jsou podle průzkumu Bloomberg optimističtí ohledně výsledkové sezóny v USA a jejího vlivu na americký akciový trh, uvádí makléř Patria Finance Martin Uher. Index S&P 500 by se tak měl do konce roku dostat nad hranici 6000 bodů. Tento optimismus ilustruje také vývoj akcií po zveřejnění výsledků, po kterých akcie nabraly přes 20 procent, i když podle makléře nepřinesly nic převratného. Mezitím se McDonald’s snaží uklidnit trh po zprávách o šíření bakterie E.colli ve svých provozovnách a Čína by mohla přijít s dalším balíčkem stimulů. Na závěr se makléř ohlíží za nedávným nárůstem na , který podnítil rozhovor s Andrejem Babišem o jeho potenciálních plánech s touto polostátní energetikou. Podívejte se na aktuální rozhovor zde:

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.