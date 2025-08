ČNB bude sazby držet, OPEC+ zvyšuje těžbu a Trump si vzal na mušku kromě Fedu i statistický úřad

Bankovní rada ČNB podle analytiků ponechá ve čtvrtek základní úrokovou sazbu na 3,5 %. OPEC+ od září zvýší těžbu ropy kvůli nízkým zásobám a obavám z výpadků dodávek z Ruska, zatímco Indie navzdory tlaku USA dál nakupuje ruskou ropu. Americký prezident Trump získá možnost obsadit uvolněné místo v radě Fedu, zároveň kritizuje údaje o zaměstnanosti a odvolává šéfku amerického statistického úřadu. Palantir získal desetiletou smlouvu s Pentagonem na 10 miliard dolarů, plánuje výrobu 10 milionů vozů a centrální banky výrazně zvyšují zájem o zlato kvůli inflaci a geopolitickým rizikům. má mezitím zaplatit 243 milionů dolarů za nehodu způsobenou autopilotem.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,2 %.



Sazby ČNB: Bankovní rada České národní banky (ČNB) na čtvrtečním jednání ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,5 procenta. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Důvodem jsou podle nich především vyšší jádrová inflace, vývoj cel mezi EU a USA, solidně rostoucí ekonomika či výrazný růst cen nemovitostí. "Bankovní rada ČNB v srpnu podle všeho ponechá, už podruhé za sebou, úrokové sazby beze změny na 3,5 procenta. Pravděpodobnost tohoto kroku je prakticky stoprocentní," řekl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel. Po srpnovém zasedání očekává opět spíše "jestřábí" komunikaci, a to nejen kvůli vyšší jádrové inflaci, ale také vzhledem k fiskálním rizikům souvisejícím s blížícími se sněmovními volbami.



Těžba ropy: Skupina OPEC+ od září zvýší těžbu ropy oproti srpnu o 547.000 barelů denně (bpd). Její členové se na tom včera shodli na jednání ve Vídni. Sdružení, které tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, v posledních měsících zvyšování produkce zrychlilo, zdůvodňovalo to nízkými globálními zásobami a rostoucí poptávkou. Podle agentury Reuters reaguje i na obavy z dalšího narušení ropných dodávek z Ruska.



Víkendová schůzka členů OPEC+ ve Vídni se konala na pozadí nových požadavků Spojených států, aby Indie přestala nakupovat ruskou ropu. Washington doufá, že tlak na obchodní partnery agresora pomůže přimět Moskvu k mírové dohodě s Ukrajinou. Indie ale bude i nadále kupovat ruskou ropu, navzdory pohrůžkám postihy od amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsal The (NYT). Trump ve středu oznámil, že uvalí na zboží z Indie 25procentní clo a k němu přidá další postihy, pokud Dillí nepřestane nakupovat ropu z Ruska, které vede válku na Ukrajině. V pátek se pochvalně vyjadřoval o zprávách, že Indie skutečně nákupy omezuje.



Výměna ve Fedu: Radu guvernérů americké centrální banky (Fed) předčasně opustí 8. srpna Adriana Kuglerová, která měla mandát do ledna nadcházejícího roku. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters k odchodu Kuglerové řekl, že má radost, že se místo v radě uvolní. Trump tak získá možnost pozici v mocné radě obsadit. Kuglerová, která v radě zasedala od září 2023, konkrétní důvod rezignace nezmínila. Prohlášení uvádí, že se na podzim vrátí přednášet na Georgetownskou univerzitu, kde v minulosti působila.



Trump kritizuje šéfku statistického úřadu: Údaje o zaměstnanosti ve Spojených státech jsou údajně zmanipulované pro politické účely, napsal v pátek americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Šéf Bílého domu zároveň oznámil, že nařídil odvolání komisařky Úřadu pro statistiku práce Eriky McEntarferové, kterou do funkce jmenoval prezident Joe Biden. Trump reagoval na páteční zprávu ministerstva práce o tom, že americká ekonomika v červenci vytvořila výrazně méně pracovních míst, než se očekávalo. "Potřebujeme přesná čísla o zaměstnanosti. Dal jsem pokyn svému týmu, aby tuto osobu jmenovanou z politických důvodů Bidenem OKAMŽITĚ propustil. Nahradí ji někdo mnohem schopnější a kvalifikovanější," uvedl Trump. Americká ekonomika v červenci vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 73.000 pracovních míst, uvádí páteční zpráva ministerstva práce. Ekonomové přitom podle agentury Reuters očekávali, že míst přibude 110.000. Podle předběžné zprávy za červen zaměstnavatelé vytvořili 147.000 pracovních míst.



Švýcarsko čelí clům: Švýcarští investoři do akcií se připravují na volatilitu poté, co Trump uvalil na tuto zemi 39% exportní clo, které patří k nejvyšším na světě. Trumpovo zavedení cel připadlo na svátek, což znamená, že jakékoli dopady na trh se projeví až po obnovení obchodování dnes. Švýcarsko najednou zůstalo úplně osamocené, píše deník Tages-Anzeiger v reakci na 39procentní clo a vyvozuje, že je třeba, aby se tato alpská země více orientovala na Evropu. "Je to stejně brutální jako jednoduché: Donald Trump nechce mít se Švýcarskem zvláštní vztah. Právě naopak: Chce na něj vyvíjet tlak a těžit z něj. A Švýcarsko, které se rádo prezentuje jako výjimka, se najednou ocitá zcela samo," cituje z článku agentura DPA.



Nová zakázka pro Palantir: Americká softwarová společnost Palantir, která se zabývá analýzou dat a umělou inteligencí (AI), uzavřela smlouvu s Pentagonem v hodnotě deseti miliard dolarů (212,7 miliardy korun). Smlouva na příštích deset let, která je největší, jakou kdy Palantir získal, upevňuje roli firmy jako hlavního zpracovatele dat pro americkou armádu, píše deník The Washington Post (WP). Smlouva byla uzavřena poté, co armáda začátkem roku vyčlenila dalších 795 milionů dolarů (16,9 miliardy korun) na systém pro zaměřování pomocí umělé inteligence Maven Smart System, který Palantir vyvinul. Na rostoucím seznamu klientů společnosti Palantir jsou banky, nemocnice, vláda USA nebo izraelská armáda. V posledních měsících Palantir zažívá prudký růst ve Washingtonu, kde získal nové zakázky u sedmi federálních agentur.

Toyota Motor zvýšila letošní globální plán výroby na deset milionů vozů. Původně kvůli nejistotě kolem amerických cel firma předpokládala, že celosvětově vyrobí 9,9 milionu aut. Odbyt se ale zatím vyvíjí lépe. Hranici deseti milionů vyrobených automobilů by překročila znovu po dvou letech.



Zlato v hledáčku centrálních bank: Zájem o koupi zlata do rezervních portfolií mezi centrálními bankami výrazně roste. Z letošního průzkumu Světové rady pro zlato (World Gold Council) vyplývá, že 43 procent oslovených centrálních bank plánuje v následujících 12 měsících zvýšit své zlaté rezervy. Loni to bylo 14 procent. Průzkumu se mezi únorem a květnem 2025 zúčastnilo 73 centrálních bank, 58 z nich reprezentovalo rozvíjející se trhy a 15 vyspělé ekonomiky. Za růstem zájmu stojí podle 93 procent respondentů obavy z inflace, 81 procent geopolitická nestabilita a 77 procent jich uvedlo nestabilní úrokové sazby. Zlato vnímají jako účinný diverzifikátor portfolia, dlouhodobý uchovatel hodnoty a aktivum, které funguje i v dobách krize.



Pokuta pro Teslu: Porota v USA nařídila zaplatit americké automobilce odškodnění ve výši 243 milionů dolarů (5,2 miliardy Kč) za nehodu v roce 2019, při které hrál roli systém autonomního řízení Autopilot. považuje verdikt za nesprávný a chce se proti němu odvolat. Řidič vozu se zapojenou funkcí Autopilot narazil rychlostí asi sto kilometrů v hodině do stojícího automobilu, jehož posádka pozorovala hvězdy. Nehodu nepřežila žena ze stojícího vozu, její partner utrpěl vážná zranění s trvalými následky. V době nehody se řidič snažil sebrat mobilní telefon, který mu upadl na zem, a nesledoval tak dopravní situaci.