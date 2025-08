Švýcarsko bojuje proti americkým clům, USA proti čínské AI a Rusko zvažuje ústupky na Ukrajině

Český statistický úřad dnes zveřejní červnová data o průmyslu, stavebnictví a zahraničním obchodu. zítra oznámí výsledky za druhé čtvrtletí a upřesňuje plány na výstavbu nových reaktorů v Temelíně. Na geopolitické scéně Kreml zvažuje ústupky vůči USA, zatímco Švýcarsko a Indie čelí tlaku kvůli americkým clům. Britská vláda řeší rozpočtový deficit a tamní firmy šetří na zaměstnancích. OpenAI představila nové jazykové modely dostupné pro běžné notebooky. Technologické firmy se chystají přetvořit staré elektrárny v Evropě na datová centra. A NASA plánuje do roku 2030 vybudovat jaderný reaktor na Měsíci jako součást příprav na trvalou lunární základnu, pokud na to bude mít finance.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,7 %.



Český statistický úřad (ČSÚ) bude dnes informovat o červnových výsledcích průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu. Průmyslová produkce v Česku v květnu zrychlila meziroční růst na 2,2 procenta z dubnových dvou procent. Hodnota nových zakázek oproti loňskému květnu vzrostla o pět procent. Meziměsíčně byla ale průmyslová výroba nižší o 1,6 procenta. Stavební výroba vzrostla meziročně o 11,6 procenta, dvouciferným tempem posílila produkce v pozemním i v inženýrském stavitelství. Orientační hodnota staveb, na které bylo v květnu vydáno stavební povolení, ale meziročně klesla o 39,6 procenta na 32 miliard korun. Meziměsíčně stavebnictví posílilo o 2,3 procenta.



ČEZ zítra před otevřením trhu zveřejní výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí. Patria očekává tržby ve výši 79,536 miliardy Kč (konsenzus: 77,5 mld. Kč), EBITDA 30,621 miliardy Kč (konsenzus: 30,3 mld. Kč), očištěný čistý zisk 5,354 miliardy Kč (konsenzus: 5,5 mld. Kč). Výstavba nových reaktorů v Temelíně se nebude časově překrývat s plány na malé modulární reaktory (SMR). Ačkoli mají oba projekty různé dodavatele a nacházejí se v odlišných částech areálu, nebudou realizovány současně, uvedl .



Kreml zvažuje nabídnout USA určité ústupky, které by mohly zahrnovat letecké příměří s Ukrajinou, uvedly informované zdroje, přestože Rusko je stále odhodláno pokračovat ve válce. Americký vyslanec Steve Witkoff dorazil do Moskvy na jednání, informovala agentura TASS. Donald Trump naznačil, že by zvýšil cla na země, které nakupují energii z Ruska, včetně Číny.



Švýcarská prezidentka Karin Keller-Sutter se má dnes setkat s Marcem Rubiem ve snaze zajistit na poslední chvíli obchodní dohodu. Švýcarsko je nyní kvůli Trumpovu šokujícímu zavedení cel pod tlakem. Mezitím se Indie připravuje na možné dopady poté, co jí americký prezident jí dal 24hodinové ultimátum ohledně cel.



Britská ministryně financí Rachel Reeves čelí rozpočtovému deficitu ve výši 51 miliard liber, uvedl významný ekonomický think-tank, který varuje, že bude pravděpodobně muset porušit slib labouristů nezvyšovat daně. Britské firmy mezitím najímají spíše externisty než zaměstnance na plný úvazek, aby snížily náklady.



Společnost OpenAI uvolnila dvojici nových jazykových modelů, které vynikají v logickém uvažování a jsou navržené tak, aby fungovaly i na běžných noteboocích. Jsou to takzvané open-weight modely, jejichž parametry jsou veřejně dostupné, což umožňuje vývojářům je dále upravovat pro specifické úkoly bez potřeby původních trénovacích dat. Na rozdíl od plně otevřených takzvaných open-source modelů, které zveřejňují i zdrojový kód a trénovací data, tyto open-weight modely zpřístupňují pouze jakýsi "výsledek učení", tedy pouze finální parametry modelu. Vývojáři je ale mohou dále upravovat a používat i bez přístupu k původním datům. Výhodou je, že si je firmy mohou spustit na vlastní infrastruktuře a nemusí je provozovat přes internet.



Už téměř před třemi roky odstartoval v USA boom v oblasti umělé inteligence – a většina světa se stále snaží dohnat zpoždění. Pouze jedna země se blíží úrovni USA v oblasti AI, a to Čína. Čínské firmy jako DeepSeek a Moonshot představily AI modely, které se blíží schopnostem předních amerických systémů, s podporou vlády, která učinila z AI národní prioritu. Vzestup Číny vyvolal poplach v Silicon Valley i ve Washingtonu. USA proto představily Akční plán pro AI, který má zjednodušit byrokracii při výstavbě datových center a zajistit dostatek elektřiny pro jejich provoz. „Uděláme vše, co je potřeba, abychom vedli svět v oblasti umělé inteligence,“ prohlásil Trump. Výsledek tohoto závodu může rozhodnout o tom, která země se stane skutečnou technologickou supervelmocí 21. století.



Některé staré uhelné a plynové elektrárny v Evropě čeká nová budoucnost. Velké technologické firmy jako a je chtějí přeměnit na datová centra. Výhodou je dostupnost elektřiny a vody, což jsou důležité zdroje pro provoz center určených pro umělou inteligenci, píše agentura Reuters. Energetické společnosti jako francouzská Engie, německá nebo italská mohou díky těmto přeměnám snížit náklady na uzavření svých starých elektráren a zároveň získat výhodné dlouhodobé smlouvy na dodávky elektřiny. Pro technologické firmy zase tyto lokality představují rychlé řešení, jak získat napojení na elektrickou síť a zařízení pro chlazení vodou, což jsou dvě zásadní překážky při rozšiřování datových center pro AI.



Spojené státy chtějí na Měsíci do roku 2030 vybudovat jaderný reaktor jako součást snahy o výstavbu trvalé základny, v níž by na přirozené oběžnici Země mohli žít lidé, píše server BBC News. Zároveň ale upozorňuje, že je otázka, jak realistický tento cíl je i vzhledem k výrazným škrtům v rámci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Server Politico napsal, že prozatímní ředitel NASA a ministr dopravy Sean Duffy plány vesmírné agentury týkající se jaderného reaktoru zveřejní tento týden. Dokumenty, které server viděl, počítají s tím, že NASA bude poptávat návrhy na jaderný reaktor o výkonu 100 kilowattů, který by byl připraven ke startu do roku 2030.