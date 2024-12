Dominik Rusinko: Německo v krizi. Kdy se vyléčí nemocný muž Evropy?

Německá ekonomika prochází obtížným obdobím a stále častěji se o ní hovoří jako o „nemocném muži Evropy“. Podle Dominika Rusinka, makroekonomického analytika ČSOB, brzdí hospodářský růst nejen cyklické potíže, ale také hlubší strukturální problémy. „Drahé energie a ztráta konkurenceschopnosti klíčových průmyslových odvětví jsou dlouhodobé výzvy, které Německo zatěžují. Po dvou letech záporného růstu očekáváme v roce 2025 pouze křehké oživení tempem 0,3 procenta,“ říká Rusinko.



Situaci navíc komplikuje nejistota spojená s předčasnými parlamentními volbami a vliv zamýšlených politik nové Trumpovy administrativy. Vzhledem k výrazné závislosti Německa na vývozu do USA je tato země obzvláště zranitelná vůči možnému zavedení vyšších celních tarifů. To by mohlo ještě více prohloubit stávající problémy.



Na druhé straně má Německo výhodu v podobě silného fiskálního prostoru. „Nová německá vláda může výrazně navýšit investice, což by podpořilo nejen oživení ekonomiky, ale také její dlouhodobé vyhlídky,“ dodává Rusinko.



Očekávané oživení tak bude nejen křehké, ale i podmíněné správnými politickými rozhodnutími na domácí i mezinárodní úrovni. Přestože problémy jsou závažné, Německo má stále možnosti, jak svůj status ekonomické velmoci upevnit.

Zhlédněte video nebo se zaposlouchejte do podcastu:

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.