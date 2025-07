Akcie Adidasu prudce oslabují, německý gigant varoval před dopady cel

Akcie Adidasu oslabovaly ve středu ráno až o devět procent potom, co německý výrobce sportovního oblečení upozornil, že ve druhém čtvrtletí zaznamenal v důsledku cel ztrátu ve dvouciferných milionech eur a ve druhé polovině roku očekává dodatečné náklady spojené se cly až ve výši 200 milionů eur.

Kolem 10:30 akcie počáteční ztrátu částečně umazaly, když klesaly o 5,5 procenta.

Tržby ve druhém kvartále meziročně vzrostly o dvě procenta na 5,95 miliardy eur, uvedl s tím, že negativní dopad mělo silnější euro a slabší dolar, což na tržbách ubralo přibližně 300 mil. eur. Analytici společnosti LSEG předpovídali vyšší tržby, a to 6,23 miliardy eur.

Nad očekáváním ale dopadl provozní zisk, který vzrostl meziročně o 58 procent na 546 milionů eur při prognóze 518 milionů eur.

Generální ředitel Bjorn Gulden zároveň upozornil na potenciální rizika ve spotřebitelské poptávce, pokud by americká cla vyvolala prudký nárůst inflace. Druhý největší prodejce sportovního vybavení na světě ale svůj celoroční výhled ponechal –celoroční měnově neutrální tržby by měly růst vysokým jednociferným tempem a provozní zisk by měl dosáhnout 1,7 až 1,8 miliardy eur.

Firma nicméně poznamenala, že celoroční výhled se ještě může v průběhu roku změnit. Důvodem jsou zvýšená nejistota kolem amerických cel a makroekonomická rizika.

Minulý týden oznamovala výsledky za druhé čtvrtletí také . Konkurent Adidasu nenaplnil očekávání trhu a čísla skončila pod odhady. Svůj celoroční výhled naopak zhoršila, když uvedla, že pro letošní rok počítá s blíže nespecifikovanou provozní ztrátou, což je oproti předchozí prognóze (provozní zisk 445 až 525 mil. EUR), výrazný obrat. Akcie v reakci oslabily o více než 17 procent.

