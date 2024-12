Téměř třetina německých podniků očekává příští rok zhoršení hospodářské situace

Téměř třetina německých podniků předpokládá, že se jejich hospodářská situace v příštím roce zhorší. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. Jen každý osmý německý podnik se domnívá, že se jeho situace v roce 2025 zlepší.



Jaká mají očekávání do příštího roku, se ptal hospodářský institut Ifo 8000 německých firem. Zlepšení své ekonomické situace očekává jen 12,6 procenta z nich, 31,3 procenta naopak předpokládá zhoršení. Většina (56,1 procenta) se domnívá, že situace zůstane více méně stejná.



"Podniky nyní nevidí žádné indicie, které by nasvědčovaly hospodářskému růstu. V kontextu špatného vývoje hospodářství v roce 2024 jsou tyto údaje na pováženou," uvedl vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. "S opravdovým optimismem nehledí na rok 2025 žádné odvětví. Na novou německou spolkovou vládu čeká hodně práce," dodal.



V Německu se budou pravděpodobně 23. února konat předčasné volby do Spolkového sněmu. Na základě průzkumů se předpokládá, že dominantní silou v nové vládě bude nyní opoziční konzervativní unie CDU/CSU.



Zvlášť pesimisticky nyní vidí podle Ifo nadcházející rok podniky ze stavebnictví. Zhoršení své ekonomické situace tu očekává každý druhý a jen méně než pět procent jich očekává lepší rok. Podobná situace panuje v maloobchodu. V průmyslu počítá se zlepšením situace 15,7 procenta dotázaných podniků, se zhoršením 31,8 procenta. Lehce optimističtější je firmy v odvětví služeb, kde jich lepší situaci čeká 11,9 procenta, horší 28,2 procenta.