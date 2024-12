Německá ekonomika stagnuje, německý akciový trh vzkvétá. Přinese rok 2025 další zisky?

Největší německé akcie v letošním roce dokázaly nechat za sebou další evropské hráče díky tomu, že se vymanily ze spárů chmurné domácí ekonomiky. Vzhledem k očekávanému zvýšení vládních výdajů a oživení čínské poptávky panuje optimismus, že tato horká série může pokračovat i v roce 2025.

Index DAX, který je do značné míry podpořen prudkým růstem softwarového gigantu SE, vzrostl letos o 22 % a tento měsíc poprvé překonal hranici 20 000 bodů. Zaostává sice za 28% růstem indexu S&P 500, ale výrazně překonává evropské kolegy, včetně 7,4% růstu britského indexu FTSE 100 a 1,6% poklesu francouzského CAC 40.

Očekávání silnější světové ekonomiky a oživení poptávky z Číny podpořily zisky akcií od společnosti AG po cementářskou společnost Heidelberg Materials AG. Tyto faktory pravděpodobně zůstanou ve hře i v roce 2025 spolu s očekávaným zvýšením vládních výdajů po volbách, které se uskuteční v únoru.

„V příštím roce jsme nakloněni německým akciím, protože ekonomika eurozóny pravděpodobně zaznamená určité zlepšení,“ řekla Susana Cruzová, stratéžka společnosti Panmure Liberum. Určitou úlevu vidí v nižších výpůjčních nákladech ve druhé polovině roku, zároveň však poznamenává, že geopolitická rizika budou nadále zatěžovat průmyslový sektor.

Klíčem k letošní síle indexu DAX byl potenciál globálních zisků jeho největších společností. Více než 80 % tržeb 40 největších akcií kótovaných ve Frankfurtu pochází ze zahraničí, takže jsou více vystaveny globální poptávce než domácím faktorům.

Jak uvedl tým privátní banky AG ve svém výhledu na rok 2025, „německá ekonomika stagnuje, německý akciový trh vzkvétá“.

V zámoří je americká ekonomika nadále silná a Peking prohlásil, že v roce 2025 přijme „mírně uvolněnou“ měnovou politiku, která již nyní poskytuje podporu sektorům vystaveným působení Číny. Politbyro s rozhodovací pravomocí prezidenta Si Ťin-pchinga přislíbilo realizaci ekonomických reforem na podporu růstu a vyzdvihlo důležitost posílení spotřeby a učinil z něj jeden z hlavních cílů.

Na domácí půdě německý kancléř Olaf Scholz odstartoval proces, který by měl vést k únorovým předčasným volbám. Příští kancléř bude muset zajistit finanční prostředky na pokrytí masivních investic potřebných pro transformaci Německa v technologicky vyspělejší a ke klimatu šetrnější ekonomiku - a na zaplacení vojenské schopnou bránit národ. Zvýšené výdaje a fiskální stimuly by pravděpodobně znamenaly další podporu pro akcie země.

Rally vedená technologiemi

Podle výpočtů agentury Bloomberg přispěla samotná společnost k růstu indexu DAX více než třetinu indexových bodů v roce 2024. Největší evropská softwarová společnost letos vylétla o více než 70 %, protože celosvětově roste poptávka po cloudových produktech a produktech umělé inteligence.

Bez této podpory ze strany německé mini-verze technologické „Velkolepé sedmičky“ z Wall Street by DAX posílil přibližně o 12 %, což by bylo v souladu se zbytkem regionu. Referenční index se také stal dražším než širší evropský trh, kde se na základě odhadů forwardových zisků obchodoval se slevou.

Mezi další klíčové zisky v tomto roce patřila společnost Energy AG, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a díky poptávce po svých síťových technologiích posílila o více než 300 %. Společnost AG se více než zdvojnásobila, protože geopolitické napětí podpořilo akcie obranného průmyslu, zatímco věřitelé jako a AG přidali přibližně 40 %.

Jednou z odchylek je automobilový sektor, který letos v Evropě vykazuje nejhorší výsledky, přičemž mezi nejztrátovější patří německé giganty jako AG a AG, které se propadly o více než 22 %.

„V automobilovém sektoru zůstáváme opatrní vzhledem k pokračujícímu narušení v důsledku přechodu na elektromobily a hrozbě cel,“ uvedla Charlotte Rylandová, vedoucí investičního oddělení společnosti CCLA Investment Management.

Podle Jochena Stanzla, hlavního analytika trhu ve společnosti CMC Markets, je riziko politických nepokojů, které jsou klíčovým faktorem letošní slabé výkonnosti francouzských akcií, nepravděpodobné, ale nemělo by být přehlíženo. „Investoři by udělali dobře, kdyby to bedlivě sledovali,“ zejména s ohledem na blížící se volby v Německu, uvedl Stanzl.

Únorové hlasování je z velké části vnímáno jako potenciálně pozitivní pro akcie. Minulý měsíc uvedla Beata Mantheyová, stratéžka , že případné snížení korporátní daně z 30 % na 25 % by zvýšilo zisk na akcii přibližně o 2 % u členů indexu DAX a o 3 % u členů indexu MDAX se střední kapitalizací.

Ne všichni jsou optimističtí, a to i vzhledem k vyhlídkám na nová americká dovozní cla.

„Zisková situace je poměrně náročná,“ řekla Marija Veitmanová, senior multi-asset stratéžka ve společnosti Global Markets. „Relativně silnou výkonnost indexu DAX bych vlastně využila jako prodejní příležitost.“

Stratégové společnosti Pictet Asset Management vidí příležitosti mimo frankfurtské blue-chip akcie.

„Potenciál leží spíše v menších a středních společnostech,“ řekl Luca Paolini, hlavní stratég společnosti Pictet. Pokud dojde k oživení vyvolanému sentimentem, bude z toho podle něj těžit spíše MDAX.

Zdroj: Bloomberg