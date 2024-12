"Slabost německého hospodářství se stala chronickou." Nálada mezi podnikateli v Německu se znovu zhoršila

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci opět zhoršila. Hodnota indexu, který ji sleduje, se snížila na 84,7 bodu ze zpřesněné listopadové hodnoty 85,6 bodu. Uvedl to dnes německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Podle něj je to nejnižší hodnota od května 2020. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali prosincovou hodnotu indexu na 85,6 bodu.



V říjnu se index zvýšil po předchozích čtyřech poklesech za sebou. V listopadu se ale k poklesu vrátil a jeho hodnota klesá dál i v prosinci. Podle Ifo je to především kvůli pesimistickým očekáváním dalšího vývoje. Aktuální situaci totiž podniky, jichž Ifo pravidelně oslovuje kolem 9000, hodnotily lépe.



"Slabost německého hospodářství se stala chronickou," uvádí v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest.



Německá centrální banka minulý týden uvedla, že ekonomika letos druhým rokem v řadě klesne a v příštích dvou letech poroste jen slabě. Stav německé ekonomiky, dlouho považované za hospodářský motor Evropy, může podle ní dál zhoršit obchodní válka se Spojenými státy. Příští americký prezident Donald Trump hrozí Evropě zavedením cel na některé zboží, mimo jiné i na automobily, což by se výrazně dotklo právě i Německa.



Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo výrazně zhoršila. Podniky jsou nespokojené se současnými zakázkami a optimistické nejsou ani ve svých očekáváních. Také v sektoru služeb se hodnota indexu snížila, především kvůli skepsi vůči budoucímu vývoji. Optimistické jsou kvůli vánočním obchodům podniky v gastronomii. S obavami na nadcházející měsíce hledí obor dopravy a logistiky, uvedl institut Ifo.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.