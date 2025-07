Německé firmy přislíbily stovky miliard eur. Chtějí investicemi nakopnout ekonomiku

Německý kancléř Merz společně s lídry šedesáti německých firem nastartovali investiční plán s cílem nalít do německé ekonomiky přes stovky miliard eur. Jedná se o součást iniciativy „Made for Germany“, na které se podílejí představitelé firem jako nebo .

Firmy přislíbily investovat nejméně 100 miliard eur do roku 2028, celkem pak chtějí do ekonomiky vložit přes 600 miliard. Součástí jsou plánované a nové výdaje na výzkum, vývoj a kapitálové investice. Do částky jsou rovněž zahrnuty investice přislíbené od zahraničních investorů, což má vyslat jasný signál po odlivu prostředků z největší evropské ekonomiky v posledních letech.

„Máme to ve vlastních rukou,“ řekl generální ředitel Christian Sewing a dodal, že pondělní oznámení jsou pouze začátkem. Roland Busch, šéf firmy , pak inciativu označil za nový začátek a rozvoj efektivní spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. „Německo má světové společnosti, silný průmysl a skvělé talenty, máme vše, co potřebujeme k tomu, abychom se opět stali ekonomickými lídry,“ řekl Busch.

Sewing, Busch a kancléř Merz se společně s ostatními představiteli německých firem sejdou během pondělí, aby představili jejich vizi. Následovat by měli výstupy ministra financí Klingbeila a ministryně ekonomiky Reiche.

Šéf společnosti Siemens je chce podle litu Handelsblatt vyzvat mimo jiné k tomu, aby se intenzivněji zabývali nedostatkem pracovních sil. "Máme tu velký potenciál u lidí, kteří mohou pracovat, ale ještě nesmí," uvedl se zjevným odkazem na některé skupiny migrantů v Německu. Tlačit chtějí podniky také na digitalizaci, kvůli níž ve své vládě Merz zřídil zvláštní ministerstvo.

Kancléř Merz iniciativu ocenil. "Vysílají tak silný vzkaz směrem k mezinárodním podnikům, aby v Německu zase silněji investovaly," řekl. Agentura Reuters podotkla, že není jasné, zda byly avizované investice už dříve v plánu, respektive jaká část z nich jsou nové závazky.

Investice do soukromého sektoru jsou pro zemi klíčové. Německý automobilový, chemický a strojní průmysl trápí vysoké ceny energií a zatěžuje je sílící byrokracie na domácí i evropské scéně. Německý export se zároveň musí vypořádat s celní politikou Donalda Trumpa, do USA míří zhruba deset procent německého exportu.

Merzova vláda si dala za cíl snížit byrokracii a nalákat zpět zahraniční investory. Kromě vyjmutí investic financovaných z dluhu ve výši až 500 miliard eur na modernizaci infrastruktury se Německo zavázalo masivně posílit obranyschopnost země. Neměcko tak má převzít větší zodpovědnost za evropskou i vlastní bezpečnost a částečně si udobřit amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt Německa ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta, a německá ekonomika se tak vyhnula recesi.



Přední ekonomické instituty podle aktualizovaných výhledů očekávají, že letos německá ekonomika vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. Tyto odhady zatím nezohledňují případné zavedení třicetiprocentních amerických cel.

Zdroj: Bloomberg, ČTK