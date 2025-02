Počet investorů se za posledních pět let více než zdvojnásobil, což odráží rostoucí finanční gramotnost a potřebu zajistit se na stáří. Přes 40 % Čechů má již zkušenost s investováním a stále více lidí plánuje začít investovat. Hlavní motivací je právě již zmíněné zajištění na stáří, ale stále přetrvává strach z podvodů a ztráty hodnoty investic. Jaké jsou nejčastější chyby investorů a jak si správně vybrat důvěryhodného partnera pro své investice? O aktuálních trendech a výzvách v investování v Česku hovoří Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR.



Patria Podcasts · inflací . S Janou Brodani o motivacích a bariérách Čechů při investování" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Patria Rozhovory: Počet investorů v Česku roste, chtějí se zajistit na stáří a ochránit před inflací . S Janou Brodani o motivacích a bariérách Čechů při investování

Patria.cz: Jak se vyvíjí počet investorů v Česku?



Počet investorů neustále roste. Za posledních pět let narostl ze 711 tisíc na 1 880 000, což je opravdu obrovský nárůst. Vnímáme to jako důsledek nutnosti zajišťovat se na stáří, ale také jako nárůst finanční gramotnosti, zejména co se týče chápání pojmu inflace.



Patria.cz: Jak se vyvíjí zkušenost Čechů s investováním?



Již přes 40 % Čechů má nějakou zkušenost s investováním a roste i řada těch, kteří zvažují, že v příštím roce, v letošním roce začnou investovat. To je výrazně posun oproti minulému roku a z tohoto pohledu lze letošní průzkum považovat i za průlomový. U ambicí investovat skutečně vidíme velké nárůsty.



Patria.cz: Jaké jsou hlavní motivace, a naopak bariéry pro investování?



Hlavní motivací pro investování je určitě zajištění na stáří. To je klíčovým tématem letošního roku, následováno snahou o zachování hodnoty svých investic, která byla především z důvodu vysoké inflace. Inflace už nyní odpadá, takže hlavním tématem zůstávají penze.



Hlavní bariérou v investovaní je obava, že o své peníze přijdu, ať už tím, že mi poklesne hodnota investic, anebo tím, že se z té investice vyklube podvod. Dobrou práci z tohoto pohledu udělaly třeba investice do kryptoměn. Averze k riziku se začala snižovat právě díky tomu, že u kryptoměn pohyb nahoru, dolů o 90 % může být naprosto běžný. Takže poklesy akcií, které bývají v opravdu vyhrocených případech třeba 10, 15 %, nemusejí investoři vnímat tak negativně.



Druhá věc, která byla důležitá, je obava, že se z investice vyklube podvod. A tady na to lze říct jedinou věc - v momentě, kdy investuji své prostředky, a obzvláště, když tou hlavní motivací je investování pro zajištění na stáří, je zvolit si důvěryhodného partnera. Tím partnerem by měl být někdo, kdo má dlouholeté zkušenosti a reputaci na trhu a optimálně, pokud na něj dohlíží Česká národní banka. Takže výběr finanční instituce, výběr partnera, kterému svěřím své prostředky, je naprosto klíčový. A ta důvěryhodnost hraje klíčovou roli.



Patria.cz: Jaké je typické rozložení investic z pohledu různých typů produktů?



Když se podíváme na rozložení finančních úspor domácností, tak tradičně kolem 60 % je na spořících produktech, respektive bankovních účtech. Na druhou stranu roste i podíl investic, a to vcelku významně, z nějakých 13 % na 23 % za posledních 7, 8 let. Když se podíváme na procentuální nárůst, tak investice do investičních fondů patří mezi nejrychleji rostoucí složku finančních úspor domácnosti.



Patria.cz: Podle čeho si investoři vybírají, do čeho investovat?



Minulý výnos byl nejčastějším důvodem pro to, proč si lidé vybrali nějakou investici. Tady zase nelze než zmínit, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a je dobré podívat se na nějaký delší časový horizont, jak se investice můžou vyvíjet.



Patria.cz: Jaké chyby nejčastěji investoři vnímají při investování?



Mezi nejčastější chyby investorů nebo chyby, které litují, že v rámci investování udělali, tak bezesporu patří to, že nezainvestovali, když měli nějaké volné prostředky. Dále pak, že zainvestovali do nějaké podvodné investice. Bylo by tedy dobré, kdyby lidé se zamysleli nad tím, zda mají nějaké volné prostředky a případně zda by je mohli a do čeho investovat. A aby si dobře vybrali, s kým je budou investovat.