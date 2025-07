Správci fondů posílají hotovost do akce, podle BofA to může být varovný signál

Jsou správci fondů až příliš optimističtí? varuje před možným signálem k prodeji Podle nejnovějšího průzkumu by profesionální správci fondů mohli být až příliš přesvědčeni, že současný růst akciového trhu má ještě kam pokračovat. A to by podle banky mohlo být varovným signálem.

Z červencového průzkumu mezi správci fondů vyplývá, že investoři výrazně snižují objem hotovosti a více peněz přesouvají do akcií. To ale podle hlavního investičního stratéga Michaela Hartnetta může být tzv. kontrariánský signál – tedy náznak, že trh je možná blízko vrcholu. Když totiž drží investoři málo hotovosti, znamená to, že už většinu „střelného prachu“ vystříleli – a další nákupy mohou být omezené.

„Investorský sentiment je nejoptimističtější od února 2025, zaznamenali jsme největší nárůst očekávání zisků od července 2020 a rekordní chuť riskovat za poslední tři měsíce. Hotovostní podíl klesl na 3,9 %, což spouští signál k prodeji,“ uvádí zpráva.

Hladina hotovosti na úrovni 3,9 % (měřeno jako podíl na spravovaných aktivech) je nejnižší za více než deset let. Zároveň správci fondů navyšují své pozice zejména v technologickém a materiálovém sektoru. Tento pokles hotovosti přichází v době, kdy indexy S&P 500 a Nasdaq Composite opakovaně dosahuje nových historických maxim – trend, který začal koncem června. Přesto Hartnett zatím neoznačuje současný stav za vrchol trhu.

„Převaha akcií v portfoliích ještě není extrémní, volatilita dluhopisů zůstává nízká a chamtivost se obrací hůře než strach. Investoři tak pravděpodobně zůstanou u letní strategie zajišťování a rotace sektorů, než aby masivně prodávali,“ dodává zpráva.

Z průzkumu také vyplývá, že největším rizikem, které investoři vnímají, je možnost obchodní války, která by mohla vyvolat globální recesi. Teto riziko zdůraznilo 38 % respondentů – což je sice méně než 47 % v červnu, ale stále jde o nejčastěji zmiňované riziko.

Průzkum probíhal od 3. do 10. července a zúčastnilo se ho 211 správců fondů, kteří dohromady spravují aktiva v hodnotě 504 miliard dolarů.

