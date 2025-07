Silné výsledky akciím k růstu nestačí. Má Wall Street přehnaná očekávání?

Dobře znamená za tři. Výsledková sezóna je v plném proudu a Wall Street již vyslala jasný signál, že „pouze“ dobré výsledky nestačí. První se o vysokých nárocích přesvědčily americké banky a , tento týden přijde na řadu první dvojice z „Velké sedmičky“.

Reakce trhu po výsledcích z minulého týdne napovídá, že investoři očekávají výrazná pozitivní překvapení. a se po solidních výsledcích dočkali jen mírného růstu, akcie streamovacího gigantu na překonání odhadů analytiků reagovaly poklesem.

Podle analytika Patria Finance Jakuba Blahy lze pokles akcií Netflixu přičíst právě vysokým očekáváním investorům, které navnadil raketový růst z posledních dvanácti měsíců.

Brian Jacobsen, hlavní ekonom firmy Annex Wealth Managment, věří, že největší brzdou je právě vysoké nacenění jednotlivých titulů, které musí doručit nadstandardní výsledky. „Myslím si, že fundament se zvedá, ale za jakou cenu?“ ptá se ekonom. Po prudkém propadu, který spustil americký prezident Trump v dubnový „Den osvobození“, se akcie rychle vrátily zpět a nyní se obchodují za rekordní ceny.

Analytici společnosti FactSet v pátek zvedli svůj odhad na růst zisků firem z pěti na 5,6 procenta, poté, co řada společností překonala odhady Wall Street. Přesto se ale jedná o nejpomalejší nárůst zisků od posledního čtvrtletí roku 2023.

Prozatím se podařilo překonat očekávání 83 procentům firem z indexu S&P 500, jenž zveřejnily výsledky. Většině z nich se také povedlo vygenerovat EPS nad pětiletým průměrem. Nicméně v průměru zatím dokázaly firmy předčít odhady pouze o 7,9 procenta, průměr posledních pěti let činí 9,1 procenta.

Podle Jacobsena čeká trhy v blízké buducnosti období zvýšení volatility. „Horší výsledky budou potrestány tvrději než v minulosti,“ dodává s tím, že investoři nebudou mít žádnou trpělivost se společnostmi, které odhady analytiků nepřekonají.

Trh tak s napětím vyhlíží výsledky firem Alphabet a , které budou reportovat ve středu po ukončení obchodování na americkém trhu. V případě mateřské společnosti Googlu analytici očekávají zisk na akcii 2,17 dolarů, což by v meziročním srovnání představovalo růst o zhruba patnáct procent. Na pokles zisků by se naopak měli připravit akcionáři automobilky . Ta by měla dle odhadů reportovat EPS 0,43 dolaru, ve druhém kvartále loňského roku činil zisk na akcii 0,56 dolaru.

Podle investičního stratéga Marka Maleka ze společnosti Siebert Financial výsledková sezóna ukáže, jak se na americké ekonomice projevila cla. „Prozatím vše ukazuje správným směrem,“ říká, problémem by však mohla být vyšší inflace. „Buď budou trpět zisky firem, nebo americký spotřebitel,“ dodal stratég s tím, že se trh momentálně snaží vše vstřebat a zatím se mu to daří.

Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg