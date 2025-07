Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled

Saab, švédský výrobce vojenského vybavení, stíháček, raket či ponorek, výrazně překonal odhady analytiků, když za letošní druhé čtvrtletí vykázal vyšší zisk i tržby, a navíc navýšil celoroční výhled. Akcie společnosti reagovaly v pátek ráno prudkým nárůstem o 12 procent, odpoledne pak přidávaly dokonce přes 15 procent.



Provozní zisk Saabu za 2Q vzrostl meziročně o 49 procent na 1,98 miliardy švédských korun (204 milionů USD), zatímco konsenzus analytiků oslovených LSEG byl 1,71 mld. SEK. Tržby vzrostly o 30 procent na 19,79 miliardy SEK. Čistý zisk dosáhl 1,53 mld. SEK (156,9 mil. USD), zatímco před rokem to byla jedna miliarda SEK.

Saab navíc dodal, že jeho tržby letos vzrostou o 16 až 20 procent, čímž vylepšil svou předchozí prognózu, je počítala s růstem o 12 až 16 procent. Firma také nadále očekává vyšší růst provozních výnosů než organický růst tržeb s pozitivním provozním cash flow.

Výrobce známých stíhaček Gripen je jedním z řady evropských společností, jež v posledních měsících těží z navyšování vládních rozpočtů na obranu. Ve středu Evropská komise představila návrh rozpočtu na roky 2028-2034 ve výši dvou bilionů eur, který novou éru zbrojení reflektuje a počítá s významným nárůstem ve financování obranného průmyslu.

Do karet firmě hraje také nedávný závazek členů NATO vynakládat 5 procent HDP na obranu, což rovněž povede k navýšení státních investic do obrany.

„Abychom zvládli rychlý růst a udrželi si konkurenceschopnost, upřednostňujeme zvýšené investice do výzkumu a vývoje, zaměřujeme se na nové softwarově orientované technologie a budujeme organizaci, která bude řídit digitální transformaci,“ uvedl generální ředitel Micael Johansson.

Saab, jehož přímými konkurenty jsou firmy jako americký , francouzská Dassault Aviation či britský , nedávno přijal tisíce nových zaměstnanců, a to i přes nejistotu, kterou vyvolávají hrozby amerických cel.

Johansson k tomu řekl, že Saab zatím nezaznamenal žádný kvantifikovatelný dopad celních turbulencí na svůj dodavatelský řetězec, ačkoliv stále není jasné, do jaké míry by mohl být obranný průmysl ovlivněn. „Náš vlastní rozvoj kapacit, investice do nových výrobních linek a nových zařízení, to vše probíhá plně podle plánu,“ ujistil.

Akcie Saabu kótované na burze ve Stockholmu vykazovaly v pondělí ráno po zveřejnění hospodářských výsledků růst o 12 procent, odpoledne kolem 13:15 pak ještě zesílily až na +15,5 %. Výkon akcie od začátku roku je však mnohem působivější, když posílila o více než 100 procent.

Zdroj: Reuters, foto: Saab