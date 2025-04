Jak ustát tržní bouři? Webinář s Pavlem Mokošem již dnes!

Minulý rok jsem v únoru pořádal webinář na téma „nejlepší akcie pro trading v roce 2024“ a podobně i v úvodu tohoto roku jsem se chtěl věnovat nejlepším akciím pro letošní rok. Od začátku roku je však prostředí pro akcie výrazně nepříznivé a akcií vhodných pro trading ve smyslu následování trendu je jako šafránu. V takto nepříznivém prostředí se těžko hledají investiční tipy. Hlavní indexy v jednu chvíli vypadaly nadějně a při proražení na nová maxima během února jsem na pár dní propadl optimismu, který ale záhy vyprchal. Neschopnost udržet se na nových maximech byla výrazně negativním signálem a prudký obrat dolů, který záhy následoval, nevěštil nic dobrého. Ale to už možná trochu předbíhám, protože rozbor technické analýzy trhu bude jedním z hlavních témat. Zaregistrujte se na webinář Jak ustát tržní bouři s hlavním makléřem Patria Finance Pavlem Mokošem v úterý 15.04.2025 od 15:00!





V následujícím webináři se chci věnovat analýze současné situace a hledání současných trendů, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Vzhledem k vývoji trhu je logické, že příležitosti k tradingu se hledají podstatně hůře než loni. Velmi negativní vývoj u amerických akcií ještě nemusí znamenat, že na trhu nejsou příležitosti žádné. Když se nedaří v USA, tak se může dařit v Evropě nebo Číně, a když se nedaří na akciových burzách, tak zajímavé trendy můžou běžet na komoditním, dluhopisovém nebo forexovém trhu. Kromě zhodnocení současné situace a aktuálních trendů se podíváme na to, jakým způsobem se chovat na trhu při extrémně vysoké volatilitě. Podíváme se na to, jak přistupovat k řízení rizika, a jakým obchodům je lepší se vyhnout.



Jak už vyplývá z názvu, pro úspěšné obchodování strategie následování trendu nebo momenta, je potřeba trendující trh. Trhy se ale nenacházejí neustále v trendu. Po období růstu nebo poklesu zákonitě následuje změna a může přijít i období stagnace a pohybu do strany. Takové prostředí, kdy se trh rozhoduje, kam se dál vydat, je pro následovatele trendu přímo smrtelné. Jakmile se totiž rozběhne nějaký trend, okamžitě dochází k protipohybu a je aktivován stop loss. Tento tzv. whip saw market (práskání bičem) má úplně jiné zákonitosti než spořádaný rostoucí trend, který jsme tady měli poslední dva roky. Na trhu panuje větší volatilita, což jinými slovy znamená, že pohyby nahoru i dolů jsou výrazně vyšší, než jsme byli v posledních letech zvyklí. Takové prostředí samozřejmě přitahuje krátkodobé spekulanty, kterým připadá takto rozkolísaný trh jako zlatý důl. Problém je ale v tom, že rychle vydělávat na takovém rozbouřeném trhu, je snadné jenom při zpětném ohlédnutí na to, co se již událo. Pokud se nechcete chovat jako krátkodobý gambler, tak existuje několik metod, jak se na daném trhu chovat. Můžete třeba změnit svou strategii, a tak se dál snažit profitovat i v těchto náročných tržních podmínkách. Můžete taky trh zcela opustit, a přečkat nepříznivé tržní prostředí v penězích, nebo můžete výrazně snížit obchodované objemy i svou aktivitu na trhu, a tak případné ztráty minimalizovat. To už ale opět předbíhám a odhaluji, o čem konkrétně si budeme na tomto webináři povídat.



Jak je z výše uvedeného patrné, budeme se věnovat krátkodobému obchodování neboli tradingu a ne dlouhodobým investicím. Dlouhodobé investování raději přenechávám povolanějším osobám, jakou jsou naši analytici, kteří hodnotí firmy na základě fundamentální analýzy. Mou hlavní zbraní je technická analýza neboli analýza toho, co dělají na trhu velcí hráči, a teprve na základě toho se snažím reagovat. Následování trendu tedy není ani o žádném dlouhodobém buy and hold (koupit a držet), ani to není žádné „odborné“ chytání dna a vrcholu na trhu.