Morgan Stanley: Trh s humanoidními roboty dosáhne na 5 bilionů dolarů

Jednu z nejzajímavějších sázek na příští dekády představují podle investiční banky humanoidní roboti. Podle analytiků vygeneruje světový trhy s humanoidy na tržbách v roce 2050 téměř 5 bilionů dolarů, což by podle odhadů banky měl být dvojnásobek tržeb dvaceti největších automobilek za rok 2024.

Rozvoj generativní umělé inteligence dává robotům možnost se učit, pozorovat a napodobovat určité chování. Humanoidní roboti tak představují další krok technologického vývoje. Na rozdíl od klasických robotů by měly být schopni provádět komplexní činnosti, které vyžadují určitou míru inteligence a obratnosti. „Díky podpoře firem, investorů a vlád se odvětví humanoidů rychle vyvíjí,“ stojí ve zprávě .

Těžit by z příchodu humanoidních robotů měly všechny části dodavatelského řetězce. Analytici pro tento účel sestavily žebříček Humanoid 100, který obsahuje firmy, které se na vývoji humanoidů podílí. Hodnota tohoto indexu od počátku roku vzrostla již o 4,5 procenta a překonává tak indexy Nasdaq a S&P 500.

Velkou část růstu společností z Humanoid 100 mají na svědomí čínské firmy, které se soustředí zejména na výrobu těl a pevných částí robotů. „Sedm z deseti nejúspěšnějších společností má sídlo v Číně,“ píšou v dokumentu analytici banky a podle Mezinárodní robotické federace je ve výrobě robotů Čína světovou jedničkou. Mezi čínské firmy z žebříčku banky patří například firmy jako Tencent, CATL, Xiaomi, Alibaba a Shenzen Inovance.

Z amerických společností by z tohoto trendu měly těžit firmy, jako je , , nebo Meta. V případě Evropy jsou zmiňované například společnosti a Dassault Systems.

Analytici, že k prudkému nárůstu integrace humanoidů by pak mělo dojít ve Spojených státech po roce 2035. Americký trh s humanoidy by tak mohl do roku 2040 vygenerovat celkové tržby ve výši zhruba 240 miliard dolarů a do roku 2050 až jeden bilion dolarů.

Nicméně odhady analytiků jsou různé. Podle investiční banky by měl trh s humanoidy dosáhnout do roku 2035 na 38 miliard dolarů. Výzkumné oddělení věří, že v roce 2025 dojde k doručení 18 tisíc humanoidů, do konce roku 2035 by to mělo být 10 milionů, což představuje roční míru růstu 88 procent.

Zdroj: CNBC, Research