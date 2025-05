Traders Talk: ČEZ doručí slabší zisky, Wall Street nabírá dech a kde hledat příležitosti

Trhy se po období nejistoty pomalu stabilizují, zatímco pražští investoři zůstávají v napětí kvůli . Makléř Patria Finance Matěj Vlček přináší komentář k aktuálním pohybům akcií na domácím parketu i v USA a prozrazuje, které akcie momentálně sleduje.









Patria Podcasts · ČEZ doručí slabší zisky, Wall Street nabírá dech a kde hledat příležitosti" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: doručí slabší zisky, Wall Street nabírá dech a kde hledat příležitosti

Obsah:00:00:24Co hýbe a výsledky00:01:49Americké trhy se odráží00:04:01Technická analýza S&P 50000:05:03Jaké akcie sledovatVe čtvrtek vyjdou výsledky energetiky . „U očekáváme pokles jak zisku EBITDA, tak čistého zisku,“ říká makléř Matěj Vlček a upozorňuje, že ani dividendová politika tohoto energetického giganta nemusí být pro investory atraktivní: „Společnost sice drží výplatní poměr na 80 %, ale aktuálně to znamená výnos pod 4 %, což ve srovnání s dalšími tituly na pražské burze nemusí být dostatečně atraktivní.“ Přesto má akcie stále pozitivní momentum. „Za růstem stojí zejména spekulace kolem možného zestátnění firmy, které tlačí cenu akcií vzhůru,“ dodává Vlček.Na globálních trzích mezitím panuje větší klid po uzavření obchodního příměří mezi USA a Čínou. Spojené státy snížily cla na čínské zboží na 30 %, zatímco Čína obdobně snížila cla na 10 %. „Trhy na to reagují pozitivně, akcie výrazně posilují – především v sektorech s vysokou betou,“ komentuje Vlček a uvádí příklad: „Amazon za jediný den posílil o 8 %.“Další vzpruhou jsou i pozitivní ekonomická data z USA. Inflace zůstává pod kontrolou a americký Fed zatím nemá důvod měnit měnovou politiku. „Trh šlape dobře a pokud to Fedu takhle funguje, není třeba zasahovat,“ dodává makléř s tím, že očekávané snížení sazeb se pravděpodobně odsune.Pohled na technickou analýzu indexu S&P 500 ukazuje, že trh našel minima kolem 5000 bodů. Odtud se začal odrážet vzhůru, zejména po zprávách o zmírnění cel na 90 dní. „Od té doby index sílí a proráží jednu rezistenci za druhou – 5500, 5650 bodů – a aktuálně jsme na úrovni 5850,“ komentuje aktuální vývoj Vlček.Které akcie má teď pod drobnohledem? Stále zajímavě vnímá a Uber, ale sleduje i a Mercado Libre. I přes pozitivní vývoj na trzích však varuje před unáhlenými nákupy: “Kdo nenakoupil, by se měl spíš uklidnit a zamyslet se nad nějakou dlouhodobou strategií, kterou má, a podle toho postupovat a nepodlehnout denním výkyvům,” uzavírá makléř.