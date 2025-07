USA a EU uzavřely obchodní dohodu, trhy slaví. Nyní investoři čekají na Fed a výsledky technologických gigantů

Spojené státy a Evropská unie uzavřely zásadní obchodní dohodu, která zavádí 15% cla na většinu vývozu, ale zároveň otevírá cestu k nulovým sazbám na strategické produkty. Trhy reagují růstem, euro posiluje a investoři netrpělivě vyhlížejí rozhodnutí amerického Fedu o sazbách, zveřejnění ekonomických dat a výsledky velkých technologických firem.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,2 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +1,1 %.



Dohoda mezi USA a EU je ujednána a nyní se všechny zraky upírají na rozhodnutí Fedu o sazbách, zveřejnění klíčových ekonomických údajů a výsledky velkých technologických společností , , Meta a v tomto týdnu.



EU a USA se dohodly na obchodní dohodě, která zavede 15% cla na většinu vývozu, včetně automobilů. Evropské akciové futures prudce vzrostly a euro posílilo. Donald Trump a Ursula von der Leyenová se zřejmě liší v názorech na klíčové detaily dohody. Jak von der Leyenová upřesnila, unijní a američtí vyjednávači dosáhli dohody i ohledně nulové sazby cel na řadu strategických produktů. "Jde o letadla a jejich součástky, některé chemikálie, některé zemědělské produkty, přírodní zdroje a kritické suroviny. A budeme i nadále pracovat na tom, abychom do tohoto seznamu přidali další produkty," dodala šéfka komise. Trump uvedl, že unie souhlasí s nákupem energií za 750 miliard dolarů a s vyššími investicemi, konkrétně o 600 miliard dolarů, do amerického vojenského vybavení. Von der Leyenová následně upřesnila, že tyto nákupy energií jsou rozděleny do tří let, což znamená 250 miliard ročně během Trumpova funkčního období.



Keir Starmer se setká s americkým prezidentem ve Skotsku ve snaze odstranit zbývající překážky obchodní dohody a prosadit trvalé příměří v Gaze. Deník Financial Times (FT) v pátek uvedl, že Starmer při jednání s Trumpem bude chtít dojednat snížení cel na britskou ocel a že bude také usilovat o snížení cel na skotskou whisky. Americká cla na britskou ocel jsou v současnosti nastavena na 25 procent, což je méně než 50procentní clo, které USA uplatňují na ocel z jiných zemí.



Američtí a čínští představitelé se setkají ve Stockholmu, aby prodloužili uvolnění celních tlaků i po termínu v polovině srpna. Průlom ve sporných otázkách ale od schůzky nečekají. Současná lhůta vyprší 12. srpna a obě největší světové ekonomiky ji zřejmě prodlouží o 90 dnů. Americký ministr obchodu Scott Bessent před několika dny řekl, že ve Stockholmu budou zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa jednat například o tom, aby Čína snížila svoji podle USA přehnanou závislost na výrobě a vývozu a zaměřila se na budování spotřebitelské ekonomiky.



Společnost údajně vyšetřuje, zda únik informací z jejího systému umožnil čínským hackerům zneužít chyby ve službě SharePoint ještě před jejich opravou. připsal narušení SharePointu státem sponzorovaným hackerům z Číny. Čínské úřady to nazvaly „pomluvami“. Únik informací o chystané opravě by byl podstatným bezpečnostním selháním, uvedl Jim Walter, hlavní výzkumník hrozeb pro kybernetickou firmu SentinelOne.