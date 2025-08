Berkshire Hathaway hlásí slabší kvartál, odpis Kraft Heinz stál miliardy

reportovala přes víkend průměrné výsledky, které se nesly ve znamení obřího odpisu hodnoty investice v americké firmě Kraft Heinz. Celkově si firma v meziročním srovnání mírně pohoršila.

Investiční konglomerát, který posledních šedesát let budoval Warren Buffett, reportoval ve druhém kvartále tržby ve 92,5 miliardy dolarů, čekalo se o tři miliardy více. Provozní zisk, který je v případě Berkshire více vypovídající, dosáhl 11,2 miliardy dolarů. To je sice v meziročním srovnání méně, ale stále nad odhady analytiků, kteří čekali 10,7 miliardy.

Pro investory, kteří strategii a kroky Buffetta sledují, byla důležitým bodem výsledků zpráva o přecenění podílu ve firmě Kraft Heinz. Berkshire je dlouhou dobu největším akcionářem Kraft Heinz a k 30. červnu letošního roku vlastnila přes 27 procent výrobce známých kečupů. Snížení hodnoty podílu v Kraft Heinz představovalo dodatečné náklady ve výši 3,8 miliardy dolarů.

Představenstvo Kraft Heinz zároveň opustili lidé dosazení Berkshire, což mimo jiné omezuje informace, které o výkonnosti firmy Berkshire dostává. Kraft Heinz trápí vyšší inflace a měnící se chutě zákazníků. Firma tak zkoumá možnosti, jak negativní trend zvrátit, a to včetně možného rozdělení společnosti. Kombinace těchto faktorů byla podle představitelů Berkshire hlavním důvodem k přecenění.

Podle analytika Kyle Sanderse ze společnosti Edward Jones by mohl odpis hodnoty podílu předcházet výraznějšímu zmenšení pozice nebo dokonce prodeji celého podílu.

Již jedenáctý kvartál v řadě Berkshire přistoupila ke zmenšení celkového objemu investic. Firma prodala ve druhém kvartále akcie za 6,92 miliardy dolarů a nakoupila podíly za téměř 4 miliardy. Berkshire nadále drží obrovský balík hotovosti čítající 344 miliard dolarů, dalších 300 miliard pak drží v podobě krátkodobých investic.

Portfolio manažer Macrae Sykes ze společnosti Gabelli věří, že vedení Berkshire aktuálně na trhu nevidí vhodné příležitosti. „Buffett mluvil o tom, že na trhu není mnoho příležitostí a zdůrazňoval trpělivost,“ uvedl Sykes.

Firma zároveň čtvrtý kvartál po sobě neprovedla žádné zpětné odkupy akcií. To společně s průměrnými výsledky není podle analytičky Cathy Seifert z firmy CFRA Research příliš pozitivní signál. „Pro investory, kteří se chtějí do akcií vrátit, to není zvlášť povzbudivé,“ říká Seifert.

Na rozdíl od většiny firem se nesnaží odhadnout dopady geopolitického vývoje na hospodaření společnosti. „Změny v geopolitice mohou negativně ovlivnit provozní výsledky a hodnotu investic,“ stojí ve zprávě. Konkrétní odhady ale firma nedělá. „Aktuálně nejsme schopni odhadnout povahu, načasování ani rozsah potenciálních ekonomických důsledků na účetní závěrku,“ uvádí představitelé Berkshire.

Akcie odepsaly od květnových maxim již přes 12 procent a ve výkonosti od počátku roku zaostávají za hlavními americkými indexy. Negativní trend na akciích omažského konglomerátu odstartovala zpráva o Buffettově odchodu do penze. Na konci letošního roku ho v roli generálního ředitele nahradí klíčový muž energetické divize a místopředseda představenstva Greg Abel.

Zdroj: Sherwood, Bloomberg