ŠKODA JS a Rolls-Royce budou spolupracovat v oboru malých modulárních reaktorů

Plzeňská ŠKODA JS a.s. ze skupiny uzavřela memorandum s britskou společností SMR Limited o výrobě a dodávkách malých modulárních reaktorů (SMR). Dohodly se na vzájemném partnerství v novém perspektivním odvětví jaderné energetiky. S rozvojem a uplatněním SMR počítá česká energetická koncepce i mnoho dalších zemí napříč kontinenty. ČTK to dnes řekl Karel Samec, mluvčí Škody JS, která patří v Evropě k předním výrobcům a dodavatelům zařízení pro jadernou energetiku.



"Rádi bychom v budoucnu pro zajišťovali dodávky v široké škále pro primární okruh SMR. A to nejen pro české projekty, ale i globálně," řekl generální ředitel Škody JS František Krček. Plzeňské strojírny už delší dobu postupně investují do svého strojního vybavení, provádí přípravné práce i kvalifikace výrobních postupů spojené právě s SMR. Oba signatáři memoranda vytvořili pracovní skupinu odborníků z obou firem, které pravidelně projednávají společný projekt, řekl Samec.



"Memorandum je významným krokem v přípravě prvního českého malého modulárního reaktoru. Od počátku říkáme, že zapojení českého průmyslu do vývoje a výstavby nových jaderných zdrojů je naší prioritou a spolupráce britského vývojáře SMR s tradiční plzeňskou firmou je toho důkazem," řekla ředitelka útvaru rozvoje SMR z Silvana Jirotková.



Krček dodal, že plzeňský podnik má významnou podporu vlastníka (ČEZ) investovat další výrazné prostředky do rozvoje oboru SMR. "Chceme do projektu zapojit kromě výrobních i své inženýrské kapacity,“ řekl. ŠKODA JS dříve vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů VVER 440, výkonově a rozměrově blízkých SMR. "I při výrobě kontejnerů, tedy obalových souborů pro použité palivo z jaderných elektráren, ve velké míře využíváme technologie a postupy nutné třeba pro výrobu tlakové nádoby reaktoru," dodal mluvčí.



ŠKODA JS zvýšila loni meziročně provozní zisk o 16 procent na 287 milionů Kč. Tržby se zvedly téměř o 20 procent na 3,92 miliardy Kč. Loňský export tvořil necelou polovinu, hlavně na Slovensko a na Ukrajinu. Jaderná energetika se podle Krčka těší vyššímu zájmu. Strojírny meziročně zvýšily objem podepsaných zakázek o 34 procent na 5,13 miliardy Kč.



Na loňských tržbách se podílel hlavně inženýring a servis jaderných elektráren, pětinu tvořila výroba zařízení pro jaderné elektrárny a pro skladování použitého jaderného paliva. ŠKODA JS se chce také zapojit do výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, jejímž generálním dodavatelem je korejská KHNP. Podílí se dále na spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Její třetí blok už plzeňské strojírny ve spolupráci s dalšími českými firmami dokončily.