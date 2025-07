Další záminka, jak se zbavit Powella? Renovace Fedu nabobtnala na 2,5 miliardy

Americký prezident Donald Trump si našel novou možnost, jak kritizovat šéfa Fedu Jeroma Powella a potenciálně jej odvolat z funkce. Terčem kritiky jeho týmu se stala rekonstrukce ústředí centrální banky, jejíž stavební náklady se neustále zvyšují.



Trumpova administrativa a také někteří republikánští kongresmani v posledních dnech kritizovali rekonstrukci, konkrétně její rostoucí náklady a extravagantní designové prvky.

To by podle Kathryn Judge, profesorky práv na Kolumbijské univerzitě, mohlo „podkopat důvěryhodnost Fedu u širší veřejnosti a potenciálně by mohla posloužit tvrzením Trumpa, že Fed by měl být více odpovědný prezidentovi a lidem, kteří ho zvolili“.

Fed uvedl, že renovace dvou historických budov ve washingtonském sídle má za cíl časem snížit náklady, a to konsolidací provozu. Rozpočtové dokumenty instituce ale ukazují, že odhady nákladů na projekt letos vzrostly na 2,5 miliardy dolarů z 1,9 miliardy v roce 2023.

V dopise adresovaném Powellovi z 10. července Russ Vought, ředitel Úřadu pro správu a rozpočet Bílého domu, požadoval, aby Powell poskytl více podrobností. „Místo toho, abyste se pokusil napravit fiskální situaci Fedu, jste se pustili do okázalé rekonstrukce vašeho ústředí ve Washingtonu, D.C.,“ uvedl Vought v dopise zveřejněném na sociálních sítích.

Mluvčí Bílého domu Kush Desai zase uvedl, že prezident „může vytknout Fedu, že neplní svou práci podle svých vlastních deklarovaných cílů, nebo také zajistit, aby peníze daňových poplatníků nebyly plýtvány na věci, které neprospívají americkému lidu“.

Powell je trnem v oku Trumpa i proto, že zatím nesdělil, zda po skončení svého předsednictví (15. května 2026) opustí centrální banku úplně. Jeho základní funkční období jako guvernéra totiž trvá až do konce ledna 2028. Až na jednu výjimku bývalí předsedové Fedu vždy odstoupili, když ve vedoucí roli skončili.

Pokud by ovšem Powell zůstal, mohlo by to představovat překážku Trumpovy ambice uplatňovat větší vliv na měnovou politiku, jakmile dosadí nového předsedu. O úrokových sazbách totiž rozhoduje většina hlasů z 12členného Federálního výboru pro volný trh. Pokud Powell v něm zůstane, odepře Trumpovi možnost obsadit další volné místo.

"Snaží se vymyslet důvod"

Trump sice tvrdí, že Powella neodvolá, šéf Fedu by ale měl podle něj rezignovat, pokud se prokáže, že minulý měsíc při senátním slyšení, kde o projektu rekonstrukce hovořil, nemluvil pravdu.

„Snaží se vymyslet nějaký ‚důvod‘, který nesouvisí s neshodami v měnové politice,“ řekl Scott Alvarez, bývalý generální právní zástupce Fedu. Ten nevěří, že by rekonstrukce mohla být dostatečným důvodem k odvolání. Tento argument se přitom někteří představitelé Trumpova týmu snaží budovat.



Fed se snaží kritiku vznesenou proti rekonstrukcím uklidnit. V pátek centrální banka přidala na své webové stránky záložku „Často kladené otázky“. Popisuje v nich, proč se náklady projektu zvýšily a zpochybňuje některé prvky designu, na které se kritici zaměřili.

Úředník Fedu uvedl, že Powell během slyšení v senátním bankovním výboru, mluvil pravdu. Powell v reakci na otázky republikánů uznal překročení nákladů, zároveň ale odmítl názor, že projekt je extravagantní. „Není tu žádná VIP jídelna, není tu žádný nový mramor. Nejsou tu žádné speciální výtahy – jsou tam jen staré výtahy, které tam byly – nejsou tam žádné nové vodní prvky a nejsou tam žádné střešní terasy zahrady,“ řekl.

Judge dodala, že je v pořádku, aby Bílý dům prověřil výdaje Fedu, v tomto konkrétním případě je však relevantní kontext vzhledem k tomu, jak usilovně Trumpova administrativa bojuje za to, aby Powell snížil sazby a odešel z vedoucí funkce před vypršením řádného termínu. „Obavy ohledně nákladů na renovaci vypadají kvůli tomu jako přetvářka, a to není zdravý způsob, jak si zajistit trvalou důvěryhodnost,“ dodala.

Zdroj: Bloomberg