ČEZ letos investuje do distribuce rekordních 19,7 mld. Kč, výdaje zvýší i další

Společnost Distribuce, největší distributor elektřiny v ČR, v letošním roce investuje do distribučních sítí rekordních 19,7 miliardy korun. Jde především o projekty na posílení sítě, například rekonstrukce elektrických stanic, transformoven a vedení. Na úpravy kvůli připojování nových zákazníků a obnovitelných zdrojů půjde 8,8 miliardy korun. ČTK o tom v dnešní tiskové zprávě informovala mluvčí Skupiny Soňa Holingerová. Investice letos zvyšovali i další distributoři EG.D a PREdistribuce.



"Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy, tak abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků. Letošní plán jsme v průběhu roku upravili tak, abychom mohli připojit co nejvíce obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických výroben. Do úprav naší distribuční soustavy investujeme o 2,5 miliardy více než loni. Jedná se tak o historicky největší objem investic a staveb,“ uvedl generální ředitel Distribuce Martin Zmelík.



Velkou část peněz, kolem 8,8 miliardy korun, společnost dala na úpravy sítě kvůli připojování nových zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren. letos zatím eviduje 48.803 žádostí o připojení do sítě, z čehož 64 procent tvoří mikrozdroje. Připojeno dosud bylo 26.557 výroben o instalovaném výkonu 658 megawattů (MW). Na celém distribučním území Distribuce je tak nyní připojeno 132.980 zdrojů o výkonu osmi gigawattů.



Mezi nejvýznamnější projekty společnosti patřily například rekonstrukce elektrické stanice TR Hranice, rekonstrukce venkovního vedení mezi Lískovcem a Příborem, modernizace transformovny v Oldřichově, rekonstrukce stanice Doksy nebo rozvody v Hořovicích. Dokončena byla také nová transformovna v Nejdku.



ČEZ Distribuce je největším distributorem elektřiny v Česku, provozuje vedení v délce 167.628 kilometrů s 3,7 milionu odběrných míst. Působí celkem v 11 krajích. Společnost EG.D ze skupiny dodává proud v Jihomoravském a Jihočeském kraji a také v částech Zlínského a Olomouckého kraje a na Vysočině. Distribuci elektřiny na území hlavního města pak zajišťuje společnost PREdistribuce.



Navýšení investic je nutné podle všech tuzemských provozovatelů elektroenergetických soustav. V příštích letech oproti současnosti zřejmě celkové náklady na posílení soustav podle jejich odhadů vzrostou o 38 procent ročně na téměř 40 miliard korun. Přesnější finanční náklady ovšem ještě budou záviset na státem určovaných podmínkách dotací. Navýšení investic je podle distributorů nutné kvůli rostoucím nárokům na rozvoj a řízení sítí.