Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank

15.12.2025 18:05
Autor: Research, Patria Finance

Finiš před svátky může být na trzích docela hektický. Začínající týden nabídne velmi bohatý příděl informací z hlavních ekonomik, a na klidu investorům nepřidají ani zprávy spojené s AI, respektive dění kolem Oraclu.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
10.12.2025 9:50
SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů
Vesmírná společnost SpaceX Elona Muska plánuje v příštím roce uskutečn...
Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí
11.12.2025 10:47
Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí
Oracle v uplynulém čtvrtletí zvýšil tempo budování kapacity pro AI, so...
Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI
12.12.2025 12:37
Euforie nevydržela. Akcie Broadcomu po konferenčním hovoru klesají kvůli obavám o ziskovost v AI
Broadcom zveřejnil výsledky za Q4 2025, které překonaly odhady na tržb...
Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot
15.12.2025 10:00
Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot
Na začátku milénia odstartovala svými robotickými vysavači revoluci, n...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank
15.12.2025 18:05
PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank (513x)  
Finiš před svátky může být na trzích docela hektický. Začínající týden...
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
11.12.2025 14:47
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu (2547x)
Americký Fed včera podle očekávání snížil sazby o čtvrt procentního b...
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem
08.12.2025 15:59, aktualizováno: 8.12. 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem (2871x)  
Tento týden patří centrálním bankám. Fed ve středu večer oznámí snížen...
Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích
05.12.2025 13:42
Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích (1855x)
Hostem posledního MakroMixéru byl vedoucí vývoje podvozku a agregátu M...
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst
03.12.2025 15:58
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst (2366x)
Americké trhy po listopadových výprodejích vyčkávají na prosincové sní...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá
01.12.2025 13:05, aktualizováno: 1.12. 16:50
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá (2850x)  
Tržní náladu nahlodávají tři faktory: nejistota kolem nového šéfa Fedu...
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
28.11.2025 10:38
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina (2870x)
Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a...
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
26.11.2025 15:18
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze (3518x)
V nejnovějším dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Matěj Vlček z...
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
24.11.2025 14:46
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje (3341x)  
Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři vá...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
21.11.2025 10:03
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl (3098x)
Jak bude vypadat státní hospodaření pod novou vládou? Nejen na to odpo...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní (3994x)  
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket
10.11.2025 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket (4623x)  
Americký vládní shutdown se zdá být více nadohled. Senát získal potřeb...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře