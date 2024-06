Siegel: Druhá polovina roku by měla přinést další pokles inflace, nové technologie mají svůj potenciál

Poslední čísla z amerického trhu práce ukazují na silnou tvorbu pracovních míst, nezaměstnanost ale i tak vzrostla. Jeremy Siegel z Whartonu k tomu řekl, že akciový trh si po zveřejnění dat vedl dobře i přesto, že výnosy dlouhodobějších obligací šly nahoru. Podle něj je to známka určité úlevy, protože předchozí data ukazovala na zpomalování tempa ekonomického růstu. „Byly tu obavy z pádu do recese, nová čísla včetně ISM přináší úlevu,“ míní ekonom.



Celkový obrázek amerického hospodářství je podle profesora smíšený a růst výnosů dluhopisů vyvolaný posledními čísly z trhu práce je odrazem vývoje mezd. K tomu Siegel dodal, že z vývoje mezd nelze přímo odvozovat inflační tlaky, svou roli totiž hraje také produktivita. Ani růst mezd o 4,1 % tak nemusí být z hlediska inflace hrozbou, pokud jej bude vyvažovat dostatečné zvyšování produktivity. Siegel se přitom domnívá, že ve druhé polovině roku se bude inflace vyvíjet příznivým způsobem.



Ekonom věří ve velký potenciál nových technologií včetně umělé inteligence. Poukázal na analýzu , podle které by k růstu produktu mohly přidat od 0,75 % až k 1,5 %. To by byl obrovský skok, většina firem přitom ještě investice do umělé inteligence nedokončila, ale jde tímto směrem. Akciový trh přitom hledí dopředu a vývoj na něm je také známkou, že i produktivita by mohla projít vyšším tempem růstu.



Ke vztahu mezi akciovým a dluhopisovým trhem profesor uvedl, že pokud jdou výnosy obligací dolů, je nutno rozlišovat důvod. Pokud je příčinou slabší ekonomika, není to pozitivní impuls pro akcie. Nelze tudíž obecně tvrdit, že nižší výnosy jsou pro akcie lepší, a naopak. Platí to v případě, že výnosy klesají díky nižším inflačním tlakům.



Na závěr rozhovoru Siegel zopakoval, že ve druhé polovině roku podle něj na straně inflace dojde k dalšímu zlepšení. Inflační čísla jsou totiž do nemalé míry ovlivněna vývojem na trhu s bydlením, data z této oblasti jsou ale zpožděným indikátorem. To znamená, že současný vývoj se do celkových inflačních čísel promítne právě až ve druhé polovině roku. Ke stabilizaci dochází podle ekonoma i na straně pojištění, které doposud přispívalo k cenovým tlakům. I zde by se tedy měly ve druhé části roku projevit nižší cenové tlaky a inflace by se měla pohnout „mnohem blíže k cíli centrální banky“.



Zdroj: CNBC