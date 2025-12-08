Hledat v komentářích

Detail - články  

PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem

08.12.2025 15:59, aktualizováno: 8.12. 15:59
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Tento týden patří centrálním bankám. Fed ve středu večer oznámí snížení sazeb o 25 bps, které je už téměř plně započítané v tržních očekáváních, a klíčová bude tedy zejména rétorika k dalšímu vývoji.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem (1461x)  
Tento týden patří centrálním bankám. Fed ve středu večer oznámí snížen...
Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích
05.12.2025 13:42
Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích (1516x)
Hostem posledního MakroMixéru byl vedoucí vývoje podvozku a agregátu M...
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst
03.12.2025 15:58
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst (2120x)
Americké trhy po listopadových výprodejích vyčkávají na prosincové sní...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá
01.12.2025 13:05, aktualizováno: 1.12. 16:50
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá (2704x)  
Tržní náladu nahlodávají tři faktory: nejistota kolem nového šéfa Fedu...
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
28.11.2025 10:38
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina (2794x)
Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a...
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
26.11.2025 15:18
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze (3379x)
V nejnovějším dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Matěj Vlček z...
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
24.11.2025 14:46
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje (3268x)  
Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři vá...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
21.11.2025 10:03
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl (3004x)
Jak bude vypadat státní hospodaření pod novou vládou? Nejen na to odpo...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní (3897x)  
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket
10.11.2025 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket (4539x)  
Americký vládní shutdown se zdá být více nadohled. Senát získal potřeb...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu (8774x)
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...
PODCAST Týdenní výhled: Na big tech naváže Palantir nebo AMD
03.11.2025 18:06, aktualizováno: 3.11. 17:11
PODCAST Týdenní výhled: Na big tech naváže Palantir nebo AMD (4611x)  
Tento týden na trzích bude ve znamení výsledkové sezóny, měkkých makro...


