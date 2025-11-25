Hledat v komentářích

Detail - články
Kofola hlásí pokles tržeb kvůli počasí i cukrové dani. Snižuje výhled na rok 2025

Kofola hlásí pokles tržeb kvůli počasí i cukrové dani. Snižuje výhled na rok 2025

25.11.2025 17:44
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Kofola Československo hlásí pokles tržeb i zisku za prvních devět měsíců roku. Tržby klesly o 3,6 % na 8,17 mld. , EBITDA se snížila o 11,8 % na 1,40 mld. . Ve třetím kvartálu tržby spadly o 7,5 %, zatímco provozní zisk zůstal téměř stabilní díky úsporám. Negativní trend v Česku a na Slovensku, ovlivněný cukrovou daní a počasím, doplnil slabší export pivovarského pilíře. Výhled na rok 2025 byl revidován níže na 1,75 mld. .

Tržby Kofola Československo za prvních 9 měsíců roku klesly o 3,6 % na 8,17 mld. proti loňským 8,48 mld. . Zisk EBITDA ve stejném období klesl o 11,8 % na 1,40 mld. .

V samostatném třetím kvartálu klesly tržby o 7,5 % na 3,11 mld. z loňských 3,36 mld. a zisk EBITDA klesl o 1,1 % na 727 mil. z loňských 735 mil. .

0

Dále rostly tržby dceřiné společnosti UGO, proti loňsku o 16 procent. Důvodem byl výborný výkon sezonních nabídek či pokračující expanze doručovacích služeb. Všechny divize společnosti překročily své rozpočtové cíle pro ukazatel EBITDA, celkově o sedm procent.

Výborný začátek čajové sezony měl Leros, který produkuje bylinné směsi a čaje. "Tržby i EBITDA za třetí čtvrtletí jsou výrazně nad úrovní plánu. Společnost zároveň využila letní měsíce k důkladné přípravě na vrchol sezony, který se projevil rekordními tržbami v říjnu 2025," uvedla Kofola.

Zatímco v nápojovém ČeskoSlovensku pokračoval negativní trend propadu tržeb daný cukrovou daní na Slovensku a proměnlivým počasím v Česku, pivovarský pilíř pocítil pokles tržeb primárně v exportu, a to kvůli snížené poptávce ze zemí střední a východní Evropy. Na růstové trajektorii zůstala dceřiná společnost UGO.

Trend nákladů na materiál, suroviny a energie se v třetím čtvrtletí roku 2025 vyvíjel dle očekávání. Kofola pokračovala ve stavbě nové skladové haly v závodě v Mnichově Hradišti, která by do budoucna měla přinést efektivity v oblasti logistiky a skladování.

„Negativní trend propadu tržeb v ČeskoSlovensku se nám podařilo offsetovat nákladovými úsporami. EBITDA za třetí čtvrtletí je tedy srovnatelná s výsledky stejného období roku 2024,” sumarizuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny Kofola.

Výhled na fiskální rok 2025 byl revidován níže na 1,75 mld. z předchozího odhadu 1,9 mld. . CFO Pisklák dodává: „Na přelomu srpna a září se trend tržeb pozitivně obracel, proto jsme publikovali výhled celkového výsledku za rok 2025 na úrovni 1,9 mld. . Nicméně podzim a listopadové tržby ukazují, že negativní trend bohužel trvá. Proto musíme revidovat celkový výhled na úroveň 1,75 mld. ,” uzavírá s tím, že z pohledu finanční stability se pro skupinu Kofola nic nemění.

 

 

