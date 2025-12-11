Akcie Oracle se po výsledcích propadly až o 12 procent. Agresivní sázka na AI budí obavy

ve středu zveřejnila hospodářské výsledky za druhé fiskální čtvrtletí a investory příliš nepotěšila. Společnost vygenerovala o něco nižší než očekávané tržby v ostře sledovaném segmentu infrastruktury, a navíc oznámila citelný nárůst výdajů na AI datová centra a další vybavení. Akcie reagovaly v aftermarketu poklesem až o 12 procent.
Upravené tržby vzrostly meziročně o 114 procent na 16,06 miliardy dolarů, což bylo mírně pod očekáváním analytiků, zatímco upravený zisk na akcii odhady výrazně překonal (2,26 USD vs. 1,64 USD).
Tržby z cloudu vzrostly meziročně o 34 procent na 7,98 miliardy dolarů, zatímco tržby v oblasti infrastruktury byly oproti loňsku vyšší dokonce o 68 procent a činily 4,08 miliardy dolarů. Ač se na první pohled jedná o působivý růst, tak obě (důležitá) čísla těsně zaostala za odhady analytiků.
Ukazatel rezervací se ve čtvrtletí, které skončilo 30. listopadu, zvýšil více než pětkrát na 523 miliard dolarů. Analytici podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg odhadovali průměrnou cenu o čtyři miliardy nižší. Wall Street však vyjádřila pochybnosti o nákladech a čase potřebném k vývoji infrastruktury umělé inteligence v tak masivním měřítku. Vývojář známého databázového softwaru se totiž zadlužil a zavázal se k pronájmu několika datových center.
„Oracle čelí rostoucí pozornosti kvůli dluhem poháněnému riziku výstavby datových center a koncentrace uprostřed otázek vyvolávajících nejistotu ohledně výsledků výdajů na umělou inteligenci. Tržby, které nenaplnily odhady, pravděpodobně zhorší obavy již tak opatrných investorů ohledně dohody s OpenAI a agresivních výdajů na umělou inteligenci,“ řekl Bloombergu Jacob Bourne, analytik společnosti Emarketer.
Investoři zkrátka chtějí, aby proměnila své vyšší výdaje na infrastrukturu v příjmy tak rychle, jak slibovala, dodal Bloomberg s tím, že kapitálové výdaje, metrika výdajů na datová centra, činily ve sledovaném čtvrtletí přibližně 12 miliard dolarů. Analytici přitom očekávali „jen“ 8,25 miliardy dolarů.
Celoroční kapitálové výdaje vzrostou na 50 miliard
nyní očekává, že kapitálové výdaje dosáhnou ve fiskálním roce končícím v květnu 2026 přibližně 50 miliard dolarů, což je o 15 miliard dolarů více než její zářijová prognóza. „Velká většina našich kapitálových investic je určena na zařízení generující příjmy, která jdou do našich datových center, a nikoliv na pozemky, budovy nebo energii, které jsou kolektivně kryty leasingovými smlouvami,“ uvedl v hovoru s analytiky finanční ředitel Doug Kehring.
Roční tržby dosáhnou 67 miliard dolarů, což potvrzuje výhled, který společnost poskytla v říjnu. Spalování hotovosti se zvýšilo a free cash flow společnosti dosáhl záporných 10 miliard dolarů. Celkově má firma dluh ve výši přibližně 106 miliard dolarů, vyplývá z údajů Bloombergu.
Nevydařené výsledky Oraclu měly vliv na celý trh, v němž se znovu probudily obavy ohledně ocenění technologických akcií. Futures na americké akcie jsou v červeném, přičemž technologický index Nasdaq 100 hlásí pokles až o 1,2 procenta.
Globální index MSCI All Country World byl přitom před zveřejněním výsledků Oraclu jen kousek od svého maxima. Dřívější zisky byly odrazem nadšení po posledním snížení úrokových sazeb v USA a optimistickém hodnocení americké ekonomiky předsedou Fedu Jeromem Powellem.