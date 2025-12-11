Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Akcie Oracle se po výsledcích propadly až o 12 procent. Agresivní sázka na AI budí obavy

Akcie Oracle se po výsledcích propadly až o 12 procent. Agresivní sázka na AI budí obavy

11.12.2025 10:03
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Oracle ve středu zveřejnila hospodářské výsledky za druhé fiskální čtvrtletí a investory příliš nepotěšila. Společnost vygenerovala o něco nižší než očekávané tržby v ostře sledovaném segmentu infrastruktury, a navíc oznámila citelný nárůst výdajů na AI datová centra a další vybavení. Akcie reagovaly v aftermarketu poklesem až o 12 procent.

Upravené tržby vzrostly meziročně o 114 procent na 16,06 miliardy dolarů, což bylo mírně pod očekáváním analytiků, zatímco upravený zisk na akcii odhady výrazně překonal (2,26 USD vs. 1,64 USD).

Tržby z cloudu vzrostly meziročně o 34 procent na 7,98 miliardy dolarů, zatímco tržby v oblasti infrastruktury byly oproti loňsku vyšší dokonce o 68 procent a činily 4,08 miliardy dolarů. Ač se na první pohled jedná o působivý růst, tak obě (důležitá) čísla těsně zaostala za odhady analytiků.

Ukazatel rezervací se ve čtvrtletí, které skončilo 30. listopadu, zvýšil více než pětkrát na 523 miliard dolarů. Analytici podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg odhadovali průměrnou cenu o čtyři miliardy nižší. Wall Street však vyjádřila pochybnosti o nákladech a čase potřebném k vývoji infrastruktury umělé inteligence v tak masivním měřítku. Vývojář známého databázového softwaru se totiž zadlužil a zavázal se k pronájmu několika datových center.

„Oracle čelí rostoucí pozornosti kvůli dluhem poháněnému riziku výstavby datových center a koncentrace uprostřed otázek vyvolávajících nejistotu ohledně výsledků výdajů na umělou inteligenci. Tržby, které nenaplnily odhady, pravděpodobně zhorší obavy již tak opatrných investorů ohledně dohody s OpenAI a agresivních výdajů na umělou inteligenci,“ řekl Bloombergu Jacob Bourne, analytik společnosti Emarketer.

Investoři zkrátka chtějí, aby Oracle proměnila své vyšší výdaje na infrastrukturu v příjmy tak rychle, jak slibovala, dodal Bloomberg s tím, že kapitálové výdaje, metrika výdajů na datová centra, činily ve sledovaném čtvrtletí přibližně 12 miliard dolarů. Analytici přitom očekávali „jen“ 8,25 miliardy dolarů.

Celoroční kapitálové výdaje vzrostou na 50 miliard

Oracle nyní očekává, že kapitálové výdaje dosáhnou ve fiskálním roce končícím v květnu 2026 přibližně 50 miliard dolarů, což je o 15 miliard dolarů více než její zářijová prognóza. „Velká většina našich kapitálových investic je určena na zařízení generující příjmy, která jdou do našich datových center, a nikoliv na pozemky, budovy nebo energii, které jsou kolektivně kryty leasingovými smlouvami,“ uvedl v hovoru s analytiky finanční ředitel Doug Kehring.

Roční tržby dosáhnou 67 miliard dolarů, což potvrzuje výhled, který společnost poskytla v říjnu. Spalování hotovosti se zvýšilo a free cash flow společnosti dosáhl záporných 10 miliard dolarů. Celkově má firma dluh ve výši přibližně 106 miliard dolarů, vyplývá z údajů Bloombergu.

Nevydařené výsledky Oraclu měly vliv na celý trh, v němž se znovu probudily obavy ohledně ocenění technologických akcií. Futures na americké akcie jsou v červeném, přičemž technologický index Nasdaq 100 hlásí pokles až o 1,2 procenta.

Globální index MSCI All Country World byl přitom před zveřejněním výsledků Oraclu jen kousek od svého maxima. Dřívější zisky byly odrazem nadšení po posledním snížení úrokových sazeb v USA a optimistickém hodnocení americké ekonomiky předsedou Fedu Jeromem Powellem.


Čtěte více:

Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
10.12.2025 9:25
Čína zvažuje omezení přístupu k čipům Nvidie navzdory Trumpovu povolení
Čína se zřejmě chystá omezit přístup k pokročilým čipům H200 společnos...
Malý krok pro člověka, velký skok pro AI? Start-up podporovaný Nvidií vytrénoval první model přímo ve vesmíru
10.12.2025 16:31
Malý krok pro člověka, velký skok pro AI? Start-up podporovaný Nvidií vytrénoval první model přímo ve vesmíru
Startup Starcloud jako první vytrénoval model umělé inteligence přímo ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.12.2025
12:34Partners HoldCo, a.s.: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT
12:09Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly
11:31IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší
11:17Oracle dokázal zastínit i pozitivní zprávy z Fedu  
10:47Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí  
10:36Kubíček z ČNB: Sazby se spíše zvýší, sázka na zvýšení v příštím roce je ale předčasná
10:03Akcie Oracle se po výsledcích propadly až o 12 procent. Agresivní sázka na AI budí obavy
9:19Komerční banka, a.s.: Změna majetkové účasti KB v jiné společnosti
8:50Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy  
8:50Rozbřesk: Fed už zase nakupuje dluhy a eurodolar je na 1,17
6:06Investiční výhled 2026: Dluhy dlouho nejsou problém... Až najednou ano  
10.12.2025
22:10Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
22:02Zámořské indexy posílily po snížení sazeb  
20:02Fed snížil sazby o čtvrt bodu
17:55Trh a společnosti nyní a před 25 lety…
17:06Inflace v listopadu zvolnila, stál za tím vývoj cen potravin
16:31Malý krok pro člověka, velký skok pro AI? Start-up podporovaný Nvidií vytrénoval první model přímo ve vesmíru
15:09Nová studie: Brexit má skutečně znatelné negativní dopady na britskou ekonomiku
13:16Snižování sazeb se chýlí ke konci, "obchod zklamání" posouvá výnosy na šestnáctiletá maxima
11:47Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled čínské ekonomiky, ale vyzval k reformám

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Broadcom Inc (10/25 Q4, Aft-mkt)
Imperial Petroleum Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
22:15Costco Wholesale Corp (11/25 Q1)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět