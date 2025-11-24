Hledat v komentářích

PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje

24.11.2025 14:46
Autor: Research, Patria Finance

Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři váhají, zda přijde nová vlna zájmu, nebo zda potrvá opatrnost. Do popředí se dostává Alphabet s novým modelem Gemini 3 a s vlastními čipy TPU, což mění konkurenční dynamiku.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Čtěte více:

Blackwell na vrcholu, Rubin na obzoru. Nvidia táhne AI revoluci, varovný prst ale zvedají rostoucí zásoby
20.11.2025 14:23
Blackwell na vrcholu, Rubin na obzoru. Nvidia táhne AI revoluci, varovný prst ale zvedají rostoucí zásoby
Jako by nestačilo, že celá AI doslova stojí na čipech od Nvidie. Její ...
Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA
24.11.2025 9:07
Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA
Nokia investuje 4 miliardy dolarů v USA do výzkumu a výroby technolog...
Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
24.11.2025 10:02
Výsledky experimentálního léku v sekundární prevenci mrtvice posílají akcie Bayeru nahoru o 12 procent
Německý farmaceutický gigant Bayer hlásí povedené výsledky závěrečné f...
Alibaba slaví úspěch. Qwen má za týden přes 10 milionů stažení
24.11.2025 11:31
Alibaba slaví úspěch. Qwen má za týden přes 10 milionů stažení
Aplikace Qwen od Alibaby zaznamenala přes 10 milionů stažení během své...
Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla
24.11.2025 13:06
Sázka Novo Nordisku na Alzheimera nevyšla
Akcie Novo Nordisk se začaly v pondělí po poledni prudce propadat poté...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
