Detail - články
Anthropic plánuje v příštím roce IPO

03.12.2025 11:06
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Anthropic, který je považovaný za jednu z nejbližších konkurencí pro OpenAI, plánuje příští rok vstoupit na burzu, informoval ve středu deník Financial Times (FT). IPO startupu stojícího za známým chatbotem Claude by mohlo být jedno z největších vůbec.

Pro potenciální IPO Anthropic angažoval advokátní kancelář Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, která dříve pracovala na vysoce profilových technologických IPO (Google, LinkedIn a Lyft), uvedl FT s odkazem na dva zdroje obeznámené se situací.

Startup vedený generálním ředitelem Dariem Amodeim v současnosti jedná o soukromém investičním kole, které by mohlo společnost ocenit na více než 300 miliard dolarů. Mezi její investory mj. patří Microsoft a Nvidia, jež v listopadu oznámily, že plánují do Anthropicu investovat až 15 miliard dolarů.

V příštím roce chce Anthropic více než zdvojnásobit roční tržby na zhruba 26 miliard dolarů. Firma má kolem 300 tisíc obchodních a podnikových zákazníků.

Zájem Anthropicu o IPO přichází nedlouho poté, co vyšlo najevo, že OpenAI, vývojář ChatGPT si rovněž připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku.

Mluvčí Anthropicu ke spekulacím FT řekl, že je „poměrně běžnou praxí, že společnosti působící na naší úrovni a na naší úrovni tržeb efektivně fungují, jako by byly veřejně obchodovatelné“. Dodal, že zatím nebyla učiněna žádná definitivní rozhodnutí o tom, zda společnost skutečně na burzu vstoupí a případně kdy.

Anthropic má ambici předběhnutí OpenAI v závodě AI, a tak podobně jako slavnější konkurent agresivně expanduje. Nedávné firma oznámila výstavbu AI infrastruktury v hodnotě 50 miliard dolarů v datových centrech v Texasu a New Yorku a ztrojnásobila svou mezinárodní pracovní sílu.

Podle zprávy FT jsou investoři z možného IPO Anthropicu nadšeni, což by mohlo znamenat, že Anthropic "převezme iniciativu" od OpenAI, jejíž finanční ředitelka Sarah Friarová v listopadu uvedla, že vstup na burzu není v krátkodobých plánech společnosti.

 

