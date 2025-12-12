Po euforii přichází korekce: Broadcom hlásí silné tržby a vyšší dividendu, ale AI výhled zůstává nejasný

Akcie Broadcomu po zveřejnění výsledků a komentáři vedení ztratily část předchozích zisků, když investory zklamal vágní výhled tržeb z umělé inteligence. Přesto firma oznámila silné kvartální výsledky, zvýšení dividendy a zdvojnásobení tržeb z AI čipů oproti loňsku. Zájem o produkty Broadcomu roste díky masivní výstavbě datových center a spolupráci s klíčovými hráči, jako jsou OpenAI a Anthropic, ale obavy z tlaku na marže a nejasný dlouhodobý výhled zůstávají.
Akcie Broadcomu, společnosti vyrábějící čipy, která soupeří s Nvidií o tržby v oblasti umělé inteligence, se propadly poté, co výhled tržeb nenaplnil vysoká očekávání investorů. Akcie ve čtvrtek v after-marketu klesly přibližně o 5 %, čímž zvrátily dřívější zisky, a to po komentáři generálního ředitele Hocka Tana na konferenčním hovoru s analytiky. Uvedl, že společnost má v příštích šesti čtvrtletích nevyřízené objednávky produktů umělé inteligence ve výši 73 miliard dolarů, a toto číslo některé investory zklamalo. Tan se však snažil objasnit, že se jedná o „minimum“, píše Bloomberg.
„Očekáváme mnohem více, protože v příštích šesti čtvrtletích přijde více objednávek na dodávky,“ řekl. „Takže naše dodací lhůta se v závislosti na konkrétním produktu může pohybovat od šesti měsíců do jednoho roku.“
Konferenční hovor následoval po závratném nárůstu akcií Broadcomu a investoři hledali odpovědi na to, kdy a jak bude společnost těžit z AI. Místo toho dostali vágní harmonogram bez prognózy tržeb z umělé inteligence na rok 2026 smíchané s určitými obavami ohledně zúžení ziskových marží.
Ačkoli Tan uvedl, že společnost ve čtvrtém čtvrtletí obdržela objednávku v hodnotě 11 miliard dolarů od startupu zabývajícího se umělou inteligencí Anthropic, varoval, že celkové marže se kvůli prodeji produktů umělé inteligence zužují. Zmíněná objednávka Anthropicu přitom následovala po dohodě se stejnou firmou v hodnotě 10 miliard dolarů ve třetím kvartálu. Broadcom také podepsal další zákaznickou objednávku v hodnotě 1 miliardy dolarů, uvedl Tan, aniž by klienta identifikoval.
Broadcom se také zdržel zveřejnění roční prognózy tržeb z umělé inteligence, kdy Tan uvedl, že se jedná o „pohyblivý cíl“. „Je pro mě těžké přesně určit, jak bude rok 2026 vypadat,“ řekl. „Takže vám raději nedám žádný výhled.“
Nicméně celkový obrázek hospodaření vypadal optimisticky. Tržby v prvním fiskálním čtvrtletí, které končí 1. února, mají dosáhnout přibližně 19,1 miliardy dolarů, když analytici odhadovali v průměru 18,5 miliardy dolarů, podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg. Společnost také zvýšila svou čtvrtletní dividendu o 10 % na 65 centů na akcii. A Tan uvedl, že tržby z polovodičů pro umělou inteligenci se v prvním čtvrtletí zdvojnásobí na 8,2 miliardy dolarů ve srovnání s předchozím rokem.
Broadcom těžil z poptávky po svých vlastních čipech v rámci masivní výstavby datových center, což mu dává rostoucí podíl v odvětví, kterému dominuje . Velká část nedávného rozruchu kolem Broadcomu pramení z jeho vazeb na jedny z největších poskytovatelů modelů umělé inteligence. Tvůrce ChatGPT OpenAI podepsal dohodu s Broadcomem na vlastní návrhy čipů pro umělou inteligenci. V další transakci se společnost Anthropic dohodla na využití výpočetních služeb v hodnotě desítek miliard dolarů založených na TPU GoogleCloud od společnosti Alphabet. Tyto komponenty se také spoléhají na návrhy společnosti Broadcom, což podněcuje nadšení investorů ohledně vyhlídek tohoto výrobce čipů v oblasti umělé inteligence.
Akcie společnosti Broadcom v New Yorku uzavřely na ceně 406,37 USD, což je letos nárůst o 75 %. Společnost se sídlem v Palo Alto v Kalifornii má širokou řadu produktů, která zahrnuje komunikační čipy, síťové komponenty a software. V rámci snahy generovat vyšší příjmy z umělé inteligence společnost Broadcom modernizuje svá síťová zařízení, aby umožňovala rychlejší přenos dat v datových centrech a mezi nimi.
Ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí, které skončilo 2. listopadu, vykázal Broadcom tržby ve výši 18 miliard USD. Zisk na akcii vzrostl na 1,95 USD, bez započítání některých položek. Analytici odhadovali tržby na 17,5 miliardy USD a zisk na 17,5 miliardy USD. 1,87 dolaru za akcii.
Sám Tan osobně bude mít velký prospěch z toho, když jeho společnost splní dlouhodobé finanční cíle. Manažer má získat 610 521 akcií společnosti Broadcom, pokud tržby z umělé inteligence do fiskálního roku 2030 dosáhnou 90 miliard dolarů. Pokud tržby dosáhnou 120 miliard dolarů, má Tan dostat 300% výplatu.