Karo Leather klesl ve 3. čtvrtletí provozní zisk, mírně vzrostly tržby. Firma se připravuje na Prime Market a zpětný odkup akcií

Zpracovatel kůží Karo Leather dosáhl za posledních 12 měsíců (LTM) provozního zisku EBITDA téměř 117 mil. CZK, což je meziročně o 20 procent více. Hospodářské výsledky za letošní třetí kvartál byly smíšené: společnost zaznamenala tržby ve výši 63,6 milionu korun, což je meziročně o 4,5 procenta více, zatímco provozní zisk EBITDA se oproti loňsku propadl o 44,3 procenta na 18,4 milionu korun.
Podle Karo, jež je kótovaná na pražské burze na trhu Start, bývá třetí kvartál z celého roku tradičně nejslabší, protože probíhají celozávodní dovolené, a to nejen ve firmě, ale i u zákazníků, přičemž nižší jsou i prodeje u finálních výrobků (kožená obuv a nábytek).
Výsledky za třetí čtvrtletí ovlivnily také jednorázové výnosy související s dokončením a prodejem nových produktů, které čekaly na spuštění produkční fáze závodu v Brtnici, uvedla společnost s tím, že se podařilo dokončit certifikaci na nehořlavost 2. stupně u čalounické usně.
Ve čtvrtém čtvrtletí, konkrétně v listopadu, společnost začala dodávat první nehořlavé usně, které dostaly certifikaci nejvyššího stupně nehořlavosti. „Dokončení certifikace nejvyššího stupně nehořlavosti je pro nás významným milníkem. Otevírá nám dveře do nových segmentů trhu, jako je letecký průmysl, kde jsou požadavky na bezpečnost, stabilitu a odolnost materiálů mimořádně přísné. Zároveň vidíme velmi pozitivní vývoj v objednávkách do obuvnického průmyslu," uvedl Jakub Hemerka, CFO a člen představenstva společnosti.
Výsledky za 3. čtvrtletí:
Zdroj: Karo Leather
Karo zároveň oznámila, že mírně snížila letošní plán hospodaření „s ohledem na vyšší než očekávané náklady na expanzi a plánované akvizice“. Za rok 2025 tak firma očekává tržby ve výši 350 milionů korun a čistý zisk mezi 61 až 68 miliony korun. EBITDA je stanovena v rozmezí 130 až 137 milionů.
Dál pokračuje plán na přechod na Prime Market na pražské burze. Prospekt je rozpracovaný, aktuálně probíhá schvalovací řízení s ČNB, informovala Karo. Předpokládané datum vstupu na Prime Market je stanovené na leden 2026, tedy už za měsíc. Společnost jedná se členy burzy o rozšíření analytického pokrytí a zahájení market makingu.
Od příštího roku má Karo zahájit zpětný odkup akcií s maximálním objemem 300 milionů korun na období pěti let a cenovou hladinou 100-500 CZK za akcii. Program bude možné začít exekuovat po přestupu na Prime Market a po schválení výsledků hospodaření za rok 2025. Firma předpokládá, že od roku 2026 bude schopna vykupovat ročně akcie v objemu až 50 procent čistého zisku.