Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu

11.12.2025 14:47
Autor: Redakce, Patria.cz

Americký Fed včera podle očekávání snížil sazby o čtvrt procentního bodu, ovšem doprovodná rétorika byla překvapivě měkčí, než trh čekal. Investoři reagovali nejen na další letošní „cut“, ale i na začátek nákupů krátkodobých dluhopisů a možné dopady Trumpových kroků na budoucí složení měnového výboru. Pozitivní náladu však překazily výsledky Oraclu, které přinesly dvouciferný propad tohoto titulu a stáhly futures do červených čísel. Jaromír Strnad v Traders Talk rozebírá náladu investorů, aktuální rizika technologického sektoru i tituly, které nyní považuje za zajímavé.

 

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz. 

Obsah:
00:00:18 Snížení sazeb Fedem
00:04:03 Výsledky Oraclu
00:08:46 Čínská příležitost pro Nvidii
00:10:23 Nálada klientů Patrik
00:11:50 Tip makléře
00:14:21 Pražská burza a Moneta

Fed sazby snížil, ale větší překvapení přišlo až poté

Americká centrální banka naplnila očekávání trhu a opět snížila sazby o 25 bazických bodů. Trhy krok téměř plně započítaly, a jak podotýká makléř Patria Finance Jaromír Strnad, reakce proto byla minimální: „Snížení o 0,25 bazických bodů trh počítal. Ta reakce nebyla takřka žádná a jednalo se spíše o komentář předsedy pana Powella.“

Holubičí tón vyzněl zejména skrze argument o slábnoucím trhu práce a také přesvědčení bankéřů, že zvýšená inflace je „spíše jednorázovou položkou vlivem cel“. Přesto se našli tři jestřábí členové FOMC, kteří se snížením nesouhlasili. 

Velkou pozornost ale přitáhl i méně očekávaný krok. Fed začíná nakupovat krátkodobé státní dluhopisy v objemu 40 miliard USD, aby podpořil likviditu na peněžním trhu. „K tomuto kroku obvykle centrální banky přistupují při nižších úrokových sazbách a trochu jiného stavu ekonomiky,“ upozorňuje makléř.

Strnad připomíná, že prezident Trump opakovaně deklaroval zájem vyměnit předsedu Jeromea Powella a "dosadil centrálního bankéře, který by preferoval nižší úrokové sazby.“ Nejistota ohledně budoucího složení výboru přidává trhům na volatilitě. Zatím není jasné, kdo bude v roce 2026 v radě sedět, což podle Strnada není nutně špatná zpráva pro akcie, ale zvyšuje rizikovost celého prostředí.

Oracle zklamal výhledem. Akcie padají

Jedním z nejvýraznějších tržních momentů je propad Oraclu. Ačkoliv výsledky za minulý kvartál na první pohled nevypadají špatně (tržby +14 %, cloud +34 %, čistý zisk +30 %), zásadní problém leží ve výhledu. „Hlavní problém není v těch číslech samotných… ale v tom výhledu. Oracle očekává výrazné zvýšení capexu… to může mít vliv na marže i zadlužení,“ vysvětluje Strnad.

Titul se po prudkém propadu dostal pod klouzavé průměry, což technicky otevírá prostor k dalším poklesům. Strnad ale vyzývá k trpělivosti: „Upozornil bych investora, aby zachoval chladnou hlavu…" Zároveň dodává, že Oracle je spíše rizikovější sázkou na AI a měl by představovat malou část portfolia, nikoliv hlavní pilíř.

NVIDIA, AMD a čínská hra o čipy

Diskuse se dotkla i geopolitiky a čipů. Trumpova administrativa zmírnila exportní omezení na čipy H200 směrem do Číny. Podle Strnada ale jde o opožděný krok: „NVIDIA staví na architektuře Blackwell a chystá čip Rubin.“ Zároveň Čína stejně zakázané čipy používá, což podle makléře nikoho nepřekvapuje.

Investoři hledají stabilitu. Roste zájem o blue chips a dividendy

Strnad popisuje, že investoři se po měsících volatility více přiklání k obrannějším titulům: „Příklon k blue-chipovým společnostem a primárně dividendovým společnostem z průmyslového indexu Dow Jones .“ Patří sem ale i státní dluhopisy, stabilní dividendové firmy i tradiční průmyslové značky.

U technologických gigantů makléř upozorňuje zejména na to, že mnoho už je v cenách zahrnuto. „Co není v ceně, jsou výnosy z Číny. Ty nejsou v ceně rozhodně.“

Investiční tip: Amazon jako dlouhodobý hráč na AI i cloud

Za nejzajímavější titul Strnad označuje Amazon. Důvodem je podle něj široká diverzifikace byznysu a mimořádně silný růst cloudové divize. „Rekordní růst tržeb na AWS… překonal i cloud Microsoftu či Googlu. Do toho se zapojuje celá AI infrastruktura.“

Technicky akcie sedí na klouzavých průměrech a analytici vidí potenciál blízko 300 USD. Pro krátkodobé obchodníky je titul drahý a rizikový, ale: „Pět let a více držet v portfoliu? Proč ne.“

Domácí trh: Moneta láká vysokým dividendovým výnosem

V závěru podcastu se Jaromír Strnad přesouvá na pražskou burzu. Zaujala ho Moneta, která vyplácí mimořádnou dividendu. „Celkový dividendový výnos za tento rok dává něco kolem 12–13 %, což není vůbec špatné.“

Zároveň upozorňuje, že titul se obchoduje nad průměrnými cílovými cenami analytiků, a proto je vhodné očekávání tlumit. Patria má cílovou cenu 175 a doporučuje spíše redukovat pozice při vyšších cenách.

 

Čtěte více:

Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
10.12.2025 22:10
Holubičí Fed naskočil na býčí vlnu technologické revoluce
Čekali jsme od Fedu jestřábí snížení sazeb, ale nakonec jsme se dočka...
Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy
11.12.2025 8:50
Rally po snížení sazeb Fedem končí, Oracle zklamal trhy
Globální akciová rally po snížení sazeb Fedem rychle vyprchala, když ...
Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí
11.12.2025 10:47
Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí
Oracle v uplynulém čtvrtletí zvýšil tempo budování kapacity pro AI, so...
Oracle dokázal zastínit i pozitivní zprávy z Fedu
11.12.2025 11:17
Oracle dokázal zastínit i pozitivní zprávy z Fedu
Včerejší obchodování na Wall Street končilo v pozitivní náladě, za což...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
11.12.2025 14:47
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu (634x)
Americký Fed včera podle očekávání snížil sazby o čtvrt procentního b...
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem
08.12.2025 15:59, aktualizováno: 8.12. 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem (2637x)  
Tento týden patří centrálním bankám. Fed ve středu večer oznámí snížen...
Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích
05.12.2025 13:42
Makromixér s vedoucím vývoje ŠKODA AUTO Martinem Hrdličkou: Spalovací motory nekončí, hybridy budou trendem. Evropa zaspala v bateriích (1711x)
Hostem posledního MakroMixéru byl vedoucí vývoje podvozku a agregátu M...
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst
03.12.2025 15:58
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst (2289x)
Americké trhy po listopadových výprodejích vyčkávají na prosincové sní...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá
01.12.2025 13:05, aktualizováno: 1.12. 16:50
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá (2792x)  
Tržní náladu nahlodávají tři faktory: nejistota kolem nového šéfa Fedu...
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
28.11.2025 10:38
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina (2833x)
Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a...
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
26.11.2025 15:18
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze (3454x)
V nejnovějším dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Matěj Vlček z...
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
24.11.2025 14:46
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje (3306x)  
Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři vá...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
21.11.2025 10:03
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl (3052x)
Jak bude vypadat státní hospodaření pod novou vládou? Nejen na to odpo...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní (3932x)  
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket
10.11.2025 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket (4581x)  
Americký vládní shutdown se zdá být více nadohled. Senát získal potřeb...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu (8913x)
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře