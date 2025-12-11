Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu

Americký Fed včera podle očekávání snížil sazby o čtvrt procentního bodu, ovšem doprovodná rétorika byla překvapivě měkčí, než trh čekal. Investoři reagovali nejen na další letošní „cut“, ale i na začátek nákupů krátkodobých dluhopisů a možné dopady Trumpových kroků na budoucí složení měnového výboru. Pozitivní náladu však překazily výsledky Oraclu, které přinesly dvouciferný propad tohoto titulu a stáhly futures do červených čísel. Jaromír Strnad v Traders Talk rozebírá náladu investorů, aktuální rizika technologického sektoru i tituly, které nyní považuje za zajímavé.
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:18 Snížení sazeb Fedem
00:04:03 Výsledky Oraclu
00:08:46 Čínská příležitost pro Nvidii
00:10:23 Nálada klientů Patrik
00:11:50 Tip makléře
00:14:21 Pražská burza a Moneta
Fed sazby snížil, ale větší překvapení přišlo až poté
Americká centrální banka naplnila očekávání trhu a opět snížila sazby o 25 bazických bodů. Trhy krok téměř plně započítaly, a jak podotýká makléř Patria Finance Jaromír Strnad, reakce proto byla minimální: „Snížení o 0,25 bazických bodů trh počítal. Ta reakce nebyla takřka žádná a jednalo se spíše o komentář předsedy pana Powella.“
Holubičí tón vyzněl zejména skrze argument o slábnoucím trhu práce a také přesvědčení bankéřů, že zvýšená inflace je „spíše jednorázovou položkou vlivem cel“. Přesto se našli tři jestřábí členové FOMC, kteří se snížením nesouhlasili.
Velkou pozornost ale přitáhl i méně očekávaný krok. Fed začíná nakupovat krátkodobé státní dluhopisy v objemu 40 miliard USD, aby podpořil likviditu na peněžním trhu. „K tomuto kroku obvykle centrální banky přistupují při nižších úrokových sazbách a trochu jiného stavu ekonomiky,“ upozorňuje makléř.
Strnad připomíná, že prezident Trump opakovaně deklaroval zájem vyměnit předsedu Jeromea Powella a "dosadil centrálního bankéře, který by preferoval nižší úrokové sazby.“ Nejistota ohledně budoucího složení výboru přidává trhům na volatilitě. Zatím není jasné, kdo bude v roce 2026 v radě sedět, což podle Strnada není nutně špatná zpráva pro akcie, ale zvyšuje rizikovost celého prostředí.
zklamal výhledem. Akcie padají
Jedním z nejvýraznějších tržních momentů je propad Oraclu. Ačkoliv výsledky za minulý kvartál na první pohled nevypadají špatně (tržby +14 %, cloud +34 %, čistý zisk +30 %), zásadní problém leží ve výhledu. „Hlavní problém není v těch číslech samotných… ale v tom výhledu. očekává výrazné zvýšení capexu… to může mít vliv na marže i zadlužení,“ vysvětluje Strnad.
Titul se po prudkém propadu dostal pod klouzavé průměry, což technicky otevírá prostor k dalším poklesům. Strnad ale vyzývá k trpělivosti: „Upozornil bych investora, aby zachoval chladnou hlavu…" Zároveň dodává, že je spíše rizikovější sázkou na AI a měl by představovat malou část portfolia, nikoliv hlavní pilíř.
NVIDIA, AMD a čínská hra o čipy
Diskuse se dotkla i geopolitiky a čipů. Trumpova administrativa zmírnila exportní omezení na čipy H200 směrem do Číny. Podle Strnada ale jde o opožděný krok: „NVIDIA staví na architektuře Blackwell a chystá čip Rubin.“ Zároveň Čína stejně zakázané čipy používá, což podle makléře nikoho nepřekvapuje.
Investoři hledají stabilitu. Roste zájem o blue chips a dividendy
Strnad popisuje, že investoři se po měsících volatility více přiklání k obrannějším titulům: „Příklon k blue-chipovým společnostem a primárně dividendovým společnostem z průmyslového indexu Dow Jones .“ Patří sem ale i státní dluhopisy, stabilní dividendové firmy i tradiční průmyslové značky.
U technologických gigantů makléř upozorňuje zejména na to, že mnoho už je v cenách zahrnuto. „Co není v ceně, jsou výnosy z Číny. Ty nejsou v ceně rozhodně.“
Investiční tip: jako dlouhodobý hráč na AI i cloud
Za nejzajímavější titul Strnad označuje . Důvodem je podle něj široká diverzifikace byznysu a mimořádně silný růst cloudové divize. „Rekordní růst tržeb na AWS… překonal i cloud či Googlu. Do toho se zapojuje celá AI infrastruktura.“
Technicky akcie sedí na klouzavých průměrech a analytici vidí potenciál blízko 300 USD. Pro krátkodobé obchodníky je titul drahý a rizikový, ale: „Pět let a více držet v portfoliu? Proč ne.“
Domácí trh: Moneta láká vysokým dividendovým výnosem
V závěru podcastu se Jaromír Strnad přesouvá na pražskou burzu. Zaujala ho Moneta, která vyplácí mimořádnou dividendu. „Celkový dividendový výnos za tento rok dává něco kolem 12–13 %, což není vůbec špatné.“
Zároveň upozorňuje, že titul se obchoduje nad průměrnými cílovými cenami analytiků, a proto je vhodné očekávání tlumit. Patria má cílovou cenu 175 Kč a doporučuje spíše redukovat pozice při vyšších cenách.