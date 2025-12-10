SpaceX se chystá na na burzu. Cílí na největší IPO v historii, od investorů chce vybrat přes 30 miliard dolarů

Vesmírná společnost SpaceX Elona Muska plánuje v příštím roce uskutečnit primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Podnik cílí na ocenění ve výši přibližně 1,5 bilionu dolarů a odhaduje, že od investorů vybere výrazně více než 30 miliard dolarů, čímž by si zajistil titul největší IPO v historii. Překonal by tím totiž rekord z roku 2019, kdy ropný gigant Saudi Aramaco získal 29 miliard dolarů.
Vedení a poradci SpaceX usilují o uvedení akcií na burzu v polovině až koncem roku 2026, uvedly zdroje agentury Bloomberg. Načasování IPO by se ale mohlo změnit v závislosti na tržních podmínkách a dalších faktorech, dodal jeden ze zdrojů s tím, že by ke vstupu na burzu nakonec mohlo dojít až v roce 2027.
Musk a představenstvo společnosti v posledních dnech pokročili v plánech na vstup na burzu a získávání finančních prostředků, včetně náboru na klíčové pozice a způsobu, jakým by se kapitál utratil. SpaceX také potvrdila svůj nejnovější prodej akcií zasvěceným osobám, uvedl jeden ze zdrojů.
Rychlejší cesta SpaceX na veřejné trhy je částečně poháněna silou její rychle rostoucí satelitní internetové služby Starlink, včetně příslibu podnikání s přímým přístupem k mobilním zařízením, a také vývojem Starship, dopravního systému na Měsíc či Mars, a rakety Mars.
Společnost by měla letos vygenerovat tržby ve výši přibližně 15 miliard dolarů, které se v roce 2026 zvýší na 22 až 24 miliard dolarů, přičemž většina tržeb bude pocházet ze Starlinku, uvedl jeden ze zdrojů Bloombergu. SpaceX očekává, že část finančních prostředků získaných z IPO použije na vývoj vesmírných datových center, včetně nákupu čipů, které jsou k jejich provozu potřebné.
Někteří vedoucí pracovníci SpaceX opakovaně zmiňovali myšlenku vyčlenění Starlinku do samostatné veřejně obchodované společnosti, sám Musk to však v průběhu let zpochybňoval. Finanční ředitel Bret Johnsen pak loni uvedl, že k IPO Starlinku by pravděpodobněji došlo „v nadcházejících letech“.
Největšími dlouhodobými investory do SpaceX, kterou Musk založil v roce 2002 a od té doby s ní dosáhl řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy, jsou firmy jako je Founders Fund Petera Thiela, 137 Ventures vedená Justinem Fishner-Wolfsonem a Valor Equity Partners. Významnými investory jsou také Fidelity a Alphabet.
V úterý zveřejněné plány SpaceX na IPO poslaly akcie dalších kosmických společností nahoru. Akcie společnosti EchoStar, která se se SpaceX dohodla na prodeji licencí na spektrum, rostly v jednu chvílí až o 12 procent (nakonec uzavřely +6 %), zatímco akcie společnosti zabývající se vesmírnou dopravou Rocket Lab stouply bezmála o čtyři procenta.