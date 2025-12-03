Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst

03.12.2025 15:58
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy po listopadových výprodejích vyčkávají na prosincové snížení sazeb Fedu, které je podle makléře Pavla Mokoše už téměř jisté. Klíčová ale bude rétorika Fedu o dalším vývoji, jež může rozhodnout o tom, zda přijde Santa Claus Rally. Mokoš se po výprodejích vrací do technologií opatrně, sleduje hlavně AMD a za příležitost považuje také zlato a akcie těžařů, zatímco stříbro mu přijde už příliš volatilní.

Patria Podcasts · zlato má prostor růst" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 

Obsah:
00:00:21 Americké trhy v područí Fedu
00:02:50 Přijde Santa Claus Rally?
00:04:17 AMD
00:05:34 Google a Amazon
00:07:16 Newmont a zlato
00:08:22 Stříbro

Americké akciové trhy se po listopadových výkyvech stabilizovaly a nyní spíše přešlapují na místě. Investoři vyhlížejí prosincové snížení sazeb Fedem, které je už podle tržních odhadů téměř jisté. „Tradeři to mají naceněné jako hotovou věc,“ říká makléř Patria Finance Pavel Mokoš v nejnovějším dílu Traders Talk. 

Mokoš očekává, že se akcie do zasedání Fedu mohou vracet směrem k předchozím maximům, která letos několikrát otestovaly. O výsledném trendu však podle něj rozhodne teprve doprovodná komunikace Fedu. „Tam se může lámat chleba. Pokud to trh vezme dobře a Fed nerozvíří nové obavy, umím si představit nová maxima do konce roku,“ dodává s odkazem i na tradiční Santa Claus Rally.

Technologie po výprodejích opatrně

Technologický sektor zůstává hlavním motorem celé Wall Street. Mokoš otevřeně přiznává, že listopadový výprodej ho zastihl nepříjemně: „Dostal jsem dost přes prsty… stop-lossy mě vykoply skoro přesně na minimech,“ říká s tím, že se do trhu vrací jen postupně.

Jeho dlouhodobě oblíbeným titulem je AMD, které po zásahu sentimentu propadlo z 250 USD až pod 200 USD a aktuálně se obchoduje kolem 215 USD. „Hrát to na 300 USD do konce roku je možná už moc odvážné, ale nějaký zajímavý výnos tam ještě být může,“ věří makléř.

Mezitím Google podle něj překvapil schopností rychle reagovat na výzvu v podobě ChatGPT a obecně generativní AI. Jeho růst kurzu je však podle Mokoše už „technicky přepálený“: „Přijde mi, že jsme se příliš vzdálili od všech průměrů… titul teď bude trošku hůře hledat další nákupní zájem,“ říká a podobně hodnotí i Amazon.

Zlato má prostor růst, stříbro je příliš divoké

Kromě technologických akcií se Mokoš dívá také na komoditní trhy, zejména na vzácné kovy. Zlato se podle něj pokouší vrátit k nedávným rekordům kolem 2370 USD. „Hraju to na to, že se podíváme znovu minimálně na ta maxima. Do konce roku bychom je možná mohli i překonat,“ říká. Přitažlivou možností, jak na to vsadit, jsou podle něj akcie těžaře Newmont, které letos přidaly už přes 100 %, ale dle Mokoše mají prostor pokračovat k letošním maximům.

Stříbro má sice za sebou rychlejší růst než zlato, ale jeho volatilita je podle makléře už přílišná: „Stříbro je utržené z řetězu… mně to přijde příliš divoké,“ podotýká. Případným zájemcům doporučuje místo ETF raději akcie těžařů.

 
 
 

Čtěte více:

Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již zítra!
03.12.2025 16:58
Webinář Investiční trefy a přešlapy 2025 s Pavlem Mokošem již zítra!
Na konci každého roku si pro klienty připravuji určitou sebereflexi a ...
Google se veze na AI vlně, pro Apple je umělá inteligence stále hrozbou?
03.12.2025 6:00
Google se veze na AI vlně, pro Apple je umělá inteligence stále hrozbou?
Alex Kantrowitz z Big Technology se domnívá, že Apple dosahuje úspěchu...
Optimismus se vrací na americké trhy: Nasdaq posiluje, riziková aktiva ožívají
02.12.2025 22:02
Optimismus se vrací na americké trhy: Nasdaq posiluje, riziková aktiva ožívají
Úterní obchodování na zámořských trzích znamenalo obrat zpět k rally z...
Anthropic plánuje v příštím roce IPO
03.12.2025 11:06
Anthropic plánuje v příštím roce IPO
Anthropic, který je považovaný za jednu z nejbližších konkurencí pro O...
Evropské trhy pokračují vzhůru podobně jako krypto
03.12.2025 11:59
Evropské trhy pokračují vzhůru podobně jako krypto
Hlavní akciové trhy si v listopadu vybraly slabší chvíli, ale s blížíc...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst
03.12.2025 15:58
Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst (689x)
Americké trhy po listopadových výprodejích vyčkávají na prosincové sní...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá
01.12.2025 13:05, aktualizováno: 1.12. 16:50
PODCAST Týdenní výhled: Trump vybral nového šéfa Fedu, stoupá nervozita kolem japonských sazeb a bitcoin padá (2209x)  
Tržní náladu nahlodávají tři faktory: nejistota kolem nového šéfa Fedu...
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
28.11.2025 10:38
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina (2620x)
Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a...
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
26.11.2025 15:18
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze (3252x)
V nejnovějším dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Matěj Vlček z...
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
24.11.2025 14:46
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje (3202x)  
Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři vá...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
21.11.2025 10:03
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl (2932x)
Jak bude vypadat státní hospodaření pod novou vládou? Nejen na to odpo...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní (3822x)  
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket
10.11.2025 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket (4477x)  
Americký vládní shutdown se zdá být více nadohled. Senát získal potřeb...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu (8490x)
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...
PODCAST Týdenní výhled: Na big tech naváže Palantir nebo AMD
03.11.2025 18:06, aktualizováno: 3.11. 17:11
PODCAST Týdenní výhled: Na big tech naváže Palantir nebo AMD (4522x)  
Tento týden na trzích bude ve znamení výsledkové sezóny, měkkých makro...
Traders Talk: Fed v mlze, Amazon roste, Meta pálí peníze a ČEZ vyčerpal růstový prostor
31.10.2025 15:15
Traders Talk: Fed v mlze, Amazon roste, Meta pálí peníze a ČEZ vyčerpal růstový prostor (4054x)
Zasedání amerického Fedu, výsledky velkých technologických firem i sil...
PODCAST Týdenní výhled: Jednání USA – Čína se slibně posouvají, Fed sníží sazby a reportovat bude celý Big Tech
27.10.2025 17:36, aktualizováno: 27.10. 17:36
PODCAST Týdenní výhled: Jednání USA – Čína se slibně posouvají, Fed sníží sazby a reportovat bude celý Big Tech (4631x)  
Program na tento týden zahrnuje hlavně výsledky velkých technologickýc...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře