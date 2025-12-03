Traders Talk: O Santa Rally rozhodne Fed, technologie se drží a zlato má prostor růst

Americké trhy po listopadových výprodejích vyčkávají na prosincové snížení sazeb Fedu, které je podle makléře Pavla Mokoše už téměř jisté. Klíčová ale bude rétorika Fedu o dalším vývoji, jež může rozhodnout o tom, zda přijde Santa Claus Rally. Mokoš se po výprodejích vrací do technologií opatrně, sleduje hlavně AMD a za příležitost považuje také zlato a akcie těžařů, zatímco stříbro mu přijde už příliš volatilní.
Americké akciové trhy se po listopadových výkyvech stabilizovaly a nyní spíše přešlapují na místě. Investoři vyhlížejí prosincové snížení sazeb Fedem, které je už podle tržních odhadů téměř jisté. „Tradeři to mají naceněné jako hotovou věc,“ říká makléř Patria Finance Pavel Mokoš v nejnovějším dílu Traders Talk.
Mokoš očekává, že se akcie do zasedání Fedu mohou vracet směrem k předchozím maximům, která letos několikrát otestovaly. O výsledném trendu však podle něj rozhodne teprve doprovodná komunikace Fedu. „Tam se může lámat chleba. Pokud to trh vezme dobře a Fed nerozvíří nové obavy, umím si představit nová maxima do konce roku,“ dodává s odkazem i na tradiční Santa Claus Rally.
Technologie po výprodejích opatrně
Technologický sektor zůstává hlavním motorem celé Wall Street. Mokoš otevřeně přiznává, že listopadový výprodej ho zastihl nepříjemně: „Dostal jsem dost přes prsty… stop-lossy mě vykoply skoro přesně na minimech,“ říká s tím, že se do trhu vrací jen postupně.
Jeho dlouhodobě oblíbeným titulem je AMD, které po zásahu sentimentu propadlo z 250 USD až pod 200 USD a aktuálně se obchoduje kolem 215 USD. „Hrát to na 300 USD do konce roku je možná už moc odvážné, ale nějaký zajímavý výnos tam ještě být může,“ věří makléř.
Mezitím podle něj překvapil schopností rychle reagovat na výzvu v podobě ChatGPT a obecně generativní AI. Jeho růst kurzu je však podle Mokoše už „technicky přepálený“: „Přijde mi, že jsme se příliš vzdálili od všech průměrů… titul teď bude trošku hůře hledat další nákupní zájem,“ říká a podobně hodnotí i .
Zlato má prostor růst, stříbro je příliš divoké
Kromě technologických akcií se Mokoš dívá také na komoditní trhy, zejména na vzácné kovy. Zlato se podle něj pokouší vrátit k nedávným rekordům kolem 2370 USD. „Hraju to na to, že se podíváme znovu minimálně na ta maxima. Do konce roku bychom je možná mohli i překonat,“ říká. Přitažlivou možností, jak na to vsadit, jsou podle něj akcie těžaře Newmont, které letos přidaly už přes 100 %, ale dle Mokoše mají prostor pokračovat k letošním maximům.
Stříbro má sice za sebou rychlejší růst než zlato, ale jeho volatilita je podle makléře už přílišná: „Stříbro je utržené z řetězu… mně to přijde příliš divoké,“ podotýká. Případným zájemcům doporučuje místo ETF raději akcie těžařů.