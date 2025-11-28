Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - video

PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina

28.11.2025 10:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a deglobalizace? V podcastu Trhy & Bohatství diskutoval hlavní ekonom Patrie Dominik Rusinko s Milanem Kratinou, zakladatelem a spolumajitelem firmy Accolade, jednoho z největších hráčů v oblasti investic do průmyslových a logistických parků, o tom, proč byly průmyslové nemovitosti ještě nedávno popelkou investičního trhu, proč jsou zrcadlem ekonomiky a proč u nás povolovací procesy trvají roky, zatímco jinde měsíce. Rozhovor s Milanem Kratinou přinesla Patria.cz také v březnu – tehdy se zaměřil na strategii Accolade, investiční příležitosti a vývoj průmyslových nemovitostí.


Obsah:
00:01:20 Průmyslové parky v Česku
00:04:55 Vliv sazeb na trh průmyslových nemovitostí
00:13:24 Deglobalizace a zpátky do Evropy
00:17:26 Česká ekonomika prizmatem průmyslových nemovitostí
00:23:52 Stavební povolení Česko vs Evropa
00:27:25 Přidaná hodnota v české ekonomice a školství
00:38:42 Lokalita jako komparativní výhoda ČR
00:43:33 Výnosnost trhu průmyslových nemovitostí
00:48:01 Hlavní rizika podnikání
00:51:32 Osobní rovina
 

Průmyslové parky jako zrcadlo ekonomiky

„Průmyslové parky jsou dnes mnohem víc než jen sklady,“ říká Milan Kratina, zakladatel a CEO Accolade Holding. „Když se podíváme na strukturu našich nájemců, tak 45 % tvoří výrobci – sofistikovaná výroba, automotive, elektro. Dalších 40 % jsou automatická robotická centra, například Amazon, a zhruba 15 % klasická logistika. Tyto haly jsou dnes plné robotů, často sofistikovanějších než výrobní linky.“

Podle Kratiny se průmyslové parky staly „infrastrukturou a zrcadlem ekonomiky“. Vývoj od roku 2000 ukazuje dramatický posun: „S nástupem e-commerce se průmyslové haly staly budoucností obchodu. Retail se přesouvá do těchto parků, zatímco obchodní centra se mění na místa zábavy a gastronomie.“

Vývoj trhu a vliv úrokových sazeb

Dominik Rusinko připomíná, že prostředí levných peněz je minulostí: „Prostor pro výraznější pokles sazeb je omezený. Spíše jsme ve scénáři ‘higher for longer’, kdy úrokové sazby zůstanou nominálně vyšší než v éře po pádu Lehman Brothers.“

Kratina na to reaguje tím, že je rád, že se cena peněz vrátila do normálu. "Když peníze nemají hodnotu, každý může dělat byznys. Vyšší cena peněz je disciplinující." Dnes je podle něj hra postavená na tom, jak moc se daří zvedat nájmy a jestli reflektují nové výnosy.

Deglobalizace a nové trendy

Rusinko upozorňuje na strukturální faktory, jako je deglobalizace, dekarbonizace a demografie, které nás tlačí do vyšší cenové hladiny. Nearshoring a reshoring pak znamenají vyšší poptávku po skladovacích kapacitách. To Kratina potvrzuje: „Tlak na nezávislost Evropy znamená více hal. Covid a válka ukázaly, že globální řetězce jsou zranitelné. To vede k vyšší inflaci, protože efektivita globálního zásobování mizí.“

Investice do průmyslových nemovitostí

Accolade Industrial Fund dnes spravuje přes 50 miliard korun. „Průmyslové nemovitosti byly dlouho popelkou. Dnes jsou vnímány jako budoucnost výroby i retailu,“ říká Kratina. „Výnosově jsou srovnatelné s kancelářemi, někdy jen o něco nižší. V Evropě chybí desítky milionů metrů hal.“

Lokace přitom zůstává klíčová: „U nás je to kombinace lokace a bonity nájemce. Prémiové parky mají nájemce na 20 let, s inflační indexací. Výnosy v Německu a Holandsku jsou pod 5 %, v Česku kolem 5 %, v Polsku 6–6,25 %. Musíme mít mix konzervativních a dynamických trhů.“

Stavební povolení: česká realita vs. Evropa

Jedním z největších problémů českého developmentu je extrémní délka povolovacích procesů. „Nikde se nestaví tak špatně jako u nás,“ říká Milan Kratina. „V Polsku získáte stavební povolení v řádu měsíců, u nás v letech – a když je to jen pár let, slavíte úspěch.“ Tento problém se přitom netýká jen průmyslových parků, ale i rezidenční výstavby. „Praha má nejhorší dostupnost vlastnického bydlení v celé Evropě,“ zaznělo v podcastu. Kratina připomíná příklad developera, který „slavil, když získal povolení za sedm let místo obvyklých deseti až dvanácti“.

Česká ekonomika a regionální výzvy

„Češi jsou extrémně flexibilní,“ domnívá se Kratina. „Ale pokud chceme vyšší přidanou hodnotu, musíme investovat do technického školství. Polsko produkuje 80 tisíc inženýrů ročně, my dva až tři tisíce.“ Přitom Česko má velkou výhodu v regionálním umístění. "Lokalita je obrovská výhoda – blízkost Německa, Švýcarska, severní Itálie.“

Osobní pohled: nejlepší investice a definice bohatství

Co byla pro Kratinu nejlepší investice? "To, že jsem se náhodou dostal do sektoru průmyslových nemovitostí,“ říká Kratina. „Bylo to štěstí na sektor a načasování.“

A co je podle něj bohatství? „Dělat to, co máte rádi. Bohatství přijde, když pracujete chytře a vášnivě. Pro mě je to mít skvělou rodinu, přátele a rozumně využít čas. Hodinky nebo auta mě nechávají chladným.“

 
 
 

Čtěte více:

Jsme infrastruktura podnikání i zrcadlo ekonomiky, říká zakladatel Accolade a čerstvý podnikatel roku Milan Kratina
11.03.2025 16:45
Jsme infrastruktura podnikání i zrcadlo ekonomiky, říká zakladatel Accolade a čerstvý podnikatel roku Milan Kratina
Accolade je jeden z největších investorů do průmyslových nemovitostí ...
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
12.09.2025 16:02
PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
Úvodní díl podcastu Trhy & Bohatství s hlavním ekonomem ČSOB Private B...
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
03.10.2025 10:27
PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov
Rozkolísaný geopolitický vývoj významně ovlivňuje dění na finančních t...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina
28.11.2025 10:38
PODCAST Trhy & Bohatství: Průmyslové nemovitosti byly na investičním trhu léta popelkou, říká Milan Kratina (441x)
Jak se mění průmyslové nemovitosti v době e-commerce, vyšších sazeb a...
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze
26.11.2025 15:18
Traders Talk: Nasdaq otáčí trend, Alphabet míří k 4 bilionům a Novo Nordisk na horské dráze (2738x)
V nejnovějším dílu Traders Talk se makléř Patria Finance Matěj Vlček z...
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje
24.11.2025 14:46
PODCAST Týdenní výhled: O číslech Nvidie, korekci na AI i gigantovi, který jí vzdoruje (2912x)  
Umělá inteligence zůstává klíčovým tématem na trzích, ale investoři vá...
Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
21.11.2025 10:03
FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl (2846x)
Jak bude vypadat státní hospodaření pod novou vládou? Nejen na to odpo...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní (3757x)  
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket
10.11.2025 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Konec shutdownu na dohled, výsledky AI lídrů i raket (4413x)  
Americký vládní shutdown se zdá být více nadohled. Senát získal potřeb...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu (8166x)
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...
PODCAST Týdenní výhled: Na big tech naváže Palantir nebo AMD
03.11.2025 18:06, aktualizováno: 3.11. 17:11
PODCAST Týdenní výhled: Na big tech naváže Palantir nebo AMD (4434x)  
Tento týden na trzích bude ve znamení výsledkové sezóny, měkkých makro...
Traders Talk: Fed v mlze, Amazon roste, Meta pálí peníze a ČEZ vyčerpal růstový prostor
31.10.2025 15:15
Traders Talk: Fed v mlze, Amazon roste, Meta pálí peníze a ČEZ vyčerpal růstový prostor (4002x)
Zasedání amerického Fedu, výsledky velkých technologických firem i sil...
PODCAST Týdenní výhled: Jednání USA – Čína se slibně posouvají, Fed sníží sazby a reportovat bude celý Big Tech
27.10.2025 17:36, aktualizováno: 27.10. 17:36
PODCAST Týdenní výhled: Jednání USA – Čína se slibně posouvají, Fed sníží sazby a reportovat bude celý Big Tech (4570x)  
Program na tento týden zahrnuje hlavně výsledky velkých technologickýc...
Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany
23.10.2025 18:51
Traders Talk: Zlato koriguje, Netflix i Tesla padají a proč jde Moneta do strany (4516x)
Zlato po historickém rekordu prochází korekcí, pražská Moneta překvapi...
PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu
20.10.2025 17:05, aktualizováno: 20.10. 17:05
PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu (3750x)  
Výsledková sezóna se rozjela a bude nás zásobovat množstvím informací....


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře