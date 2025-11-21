Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam

Společnost Gevorkyan, lídr v oblasti práškové metalurgie a jedna z nejrychleji rostoucích průmyslových firem v regionu, jejíž akcie jsou obchodovány na pražské burze, prochází rokem 2025 ve velmi silné kondici. Po oznámení výsledků za první tři kvartály hovoří vedení o rekordním zájmu zákazníků, posilujících trendech lokalizace dodavatelských řetězců a ambiciózním pětiletém růstovém plánu včetně příležitostí pro akvizice. V rozhovoru pro Patria.cz nejen o tom hovoří zakladatel a generální ředitel Artur Gevorkyan a finanční ředitel Andrej Bátovský. (Rozhovor byl natáčen ve středu 19. 11. 2025, bezprostředně po zveřejnění výsledků Gevorkyan za třetí čtvrtletí roku 2025.)
Rekordní množství projektů i díky přesunům výroby z Asie
Evropský průmysl se sice nachází v náročném období, ale Gevorkyan naopak pozoruje bezprecedentní nárůst poptávky. Podle CEO firmy jde o strukturální změnu, která hraje společnosti do karet. „Je tu pro nás velmi zajímavý efekt, který jsme nečekali – probíhá velká lokalizace dodavatelských řetězců. Tolik nových projektů, kolik máme letos, jsme neměli nikdy,“ říká Artur Gevorkyan. Zákazníci podle něj odcházejí od asijských dodavatelů, často kvůli geopolitické nejistotě. Druhým výrazně rostoucím segmentem je podle Gevorkyana zbrojní průmysl, který v Evropě zažívá nejsilnější růst za poslední roky.
Výsledky překonaly očekávání, EBITDA bude začínat trojkou
Finanční ředitel Bátovský potvrzuje stabilitu a předvídatelnost výsledků díky dlouhodobým kontraktům. „Máme dlouhodobé kontrakty, takže víme, jak se budou vyvíjet tržby i ziskovost. V třetím kvartále jsme ziskovost upravili směrem nahoru – očekávali jsme EBITDA kolem 26 milionů eur, ale pravděpodobně bude začínat trojkou.“
Firma zároveň aktualizovala celoroční výhled: růst tržeb mezi 11–18 % a růst zisku EBITDA mezi 15–23 %. Pětiletá strategie pak počítá s každoroční dynamikou růstu tržeb o 10–16 % a ziskovosti o 10–18 %.
Vlkanová zůstává srdcem firmy. Ale růst vede i přes akvizice
V odpovědi na otázku, zda i nadále zůstává klíčovým místem výroby slovenská Vlkanová, má Artur Gevorkyan jasno: „Strategie se nemění. Máme rádi naši firmu na Slovensku. Polovina lidí má vysokoškolské vzdělání a vybudovat takovou strukturu trvalo desítky let.“
Zároveň ale připouští, že v určitých segmentech – zejména ve zbrojním průmyslu – je nutné mít lokální přítomnost. Proto firma otevřela novou pobočku v Polsku, která vznikla díky akvizici lokálního vývojového týmu. „To je absolutní novinka. Podarilo se najít společnou řeč a tým má velmi dobré projekty. Oni nemusí čekat desetiletí na vybudování struktury a my nemusíme čekat desetiletí na získání kontaktů a kontraktů.“
Dlouhodobě se společnost připravuje i na vstup do Afriky, kde vidí příležitosti zejména v ropném a zbrojním průmyslu.
Jedním z diskutovaných trhů je také Itálie, kde Gevorkyan zvažuje akvizici firmy s potenciálem v letectví a obranném segmentu. Jednání však brzdí tamní odbory. „Dvě třetiny té firmy musí jít pryč, aby byla zisková. S managementem jsme našli shodu, s majiteli také, ale odbory… To není byznys. Uvidíme, jak to dopadne.“
Gevorkyan vysvětluje, že firma využívá své know-how jako magnet pro konkurenci. „Voláme konkurenci, ukazujeme, jak to děláme. A pak se ptáme: máte desítky milionů na investice a desítky let na vybudování něčeho podobného? Pokud ne, spojme síly.“ Tato strategie už nyní vede k tomu, že většina oslovených firem se stává dlouhodobým partnerem firmy Gevorkyan.
Zbrojní segment a založení Gevorkyan Defence
Firma rovněž potvrdila vznik nové stoprocentní dceřiné společnosti Gevorkyan Defence. „Je to realizováno. Vždy jsme dělali pro zbrojní průmysl, převážně civilní. Ale teď přicházejí zakázky z velkých státních zbrojovek z dvanácti zemí Evropy.“ Gevorkyan Defence nyní prochází certifikací pro NATO. Mateřská firma již splňuje certifikace pro letecký průmysl.
Trh chce stabilitu
Podle Artura Gevorkyana je evropský trh unavený neustálými geopolitickými překvapeními posledních let. „Všichni chtějí lokální dodavatele. Trh je unavený z virů, pirátství, cel a dalších překvapení. Chce stabilitu.“
Gevorkyan přitom z trendu reindustrializace Evropy těží. Firma rovněž vyrábí unikátní materiály, které jinde nejsou dostupné, což z ní činí pro zákazníky nenahraditelného partnera. „Některé materiály nikdo jiný nevyrábí. Musíme si je vyrobit sami – a zákazník je pak v dobrém smyslu odkázaný jen na nás.“
Nové zdroje růstu? Zbrojní průmysl a medicína
Nejsilnějšími novými zdroji růstu jsou dva segmenty - zbrojařství a medicína, kterou Artur Gevorkyan zmiňuje jako jeden z důvodů pro otevření pobočky v Polsku. Bátovský zároveň doplňuje trend v konkurenci: „Evropská konkurence měla často sto procent výroby pro automotive, což s sebou nese nízké marže a závislost na jediném sektoru. Nás do toho doběhlo minimálně, protože máme diverzifikované portfolio. A teď je správný čas některé z těch firem koupit.“
Financování růstu
Finanční strategie firmy stojí na rozumné míře zadlužení a diverzifikaci zdrojů kapitálu. „Za nás je podstatné, aby poměr dluhu k EBITDA byl pod tři. A také mít rozumný poměr vlastního a cizího kapitálu," uvádí Bátovský.
O tom, zda budou akvizice financovány bankami, dluhopisy či akciemi, rozhodne především budoucí vývoj ceny akcie Gevorkyan na pražské burze. CEO k tomu dodává: „To, co bude matematicky a ekonomicky rozumné, to budeme dělat. Cílem je, aby firma byla finančně stabilní a aby investice dávaly smysl i za 20 let.“
Burza jako brána do „vyšší ligy“
Gevorkyan vstoupil na pražskou burzu v roce 2022 a vedení hodnotí tento krok jako strategický zlom. „Když jste na burze, dostáváte se do úplně jiné ligy. Velcí zákazníci nám začali posílat projekty s tím, že nyní jsme public company. Burza znamená transparentnost a regulaci. To je obrovská výhoda.“ podotýká Artur Gevorkyan.
Bátovský doplňuje: „Možná mě trochu mrzí, že jsme burzu neobjevili dřív. Kapitál, který tam lze získat, vám banky nedají. Je to jako přechod do NHL – najednou s vámi všichni jednají s větší úctou.“
Vzkaz investorům: dvě třetiny toho, co vyrábíme, bude lidstvo potřebovat vždy
Na závěr rozhovoru CEO shrnuje investiční tezi společnosti: „Firma vyrábí něco, co lidstvo bude z dvou třetin vždy potřebovat. Je to nejstabilnější sektor, jaký si lze představit. Proto firmu nechci prodat a chci dál určovat její strategii. S klidným svědomím mohu doporučit investovat do společnosti Gevorkyan.“
