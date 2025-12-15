Hledat v komentářích

Revolucionář v robotických vysavačích iRobot vyhlásil bankrot

15.12.2025 10:00
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Na začátku milénia odstartovala svými robotickými vysavači revoluci, nyní společnost iRobot vyhlásila bankrot a navrhla, aby kontrolu nad ní převzal její hlavní čínský dodavatel Shenzhen PICEA Robotics, respektive její dceřiná společnost.

Kmenové akcie společnosti založené v roce 1990 inženýry z Massachusettského technologického institutu budou v rámci navrhovaného plánu dle kapitoly 11, jenž byl v neděli předložen v Delaware, vymazány.
Společnost iRobot zaznamenala velký úspěch se svým modelem Roomba, který světu představila v roce 2002, a který se rychle stal synonymem pro autonomní vysavače.

Zisky firmy, která prodala více než 40 milionů domácích robotů, však v postcovidové éře začaly klesat kvůli problémům s dodavatelským řetězcem a levnější konkurencí. Firma varovala před možným bankrotem už začátkem prosince, připomněla agentura Bloomberg.

V roce 2022 se společnost pokoušel zachránit Amazon, dohoda však narazila u regulátorů Evropské unie. iRobot sice obdržela za neúspěšnou transakci více než 90 milionů dolarů jako kompenzaci, nicméně část z toho byla použita na úhradu poradenských poplatků a na splacení části půjčky ve výši 200 milionů dolarů od společnost Carlyle Group.

Vyhlášení bankrotu umožní iRobot zůstat v provozu a nadále plnit své závazky vůči zaměstnancům a včas a v plné výši platit dodavatelům a dalším věřitelům dlužné částky v průběhu soudního řízení, uvedla firma v tiskovém prohlášení. V bankrotovém podání společnost uvedla, že má aktiva a pasiva v hodnotě 100 až 500 milionů dolarů.



