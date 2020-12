Čínská ekonomika v roce 2021

V roce 2020 dolehla na čínské hospodářství pandemie. Situace se zlepšila poté, co se vládě podařilo dostat virus pod kontrolu. Francouzská investiční banka Natixis očekává, že hospodářské oživení bude v roce 2021 pokračovat v případě, že nedojde k opětovnému šíření nákazy. Meziroční čísla týkající se růstu budou zejména v první polovině příštího roku vysoká díky nízké srovnávací bázi. Co by mělo dále stát za čínským oživením?



Natixis poukazuje na to, že spotřebitelská poptávka letos oživovala jen pozvolna a podle banky bude v této oblasti klíčový vývoj na trhu práce. Ten by měl být pozitivní a podobně vidí ekonomové banky sentiment ve firemním sektoru a následně vývoj investic. Platí to hlavně o výrobním sektoru, jehož investice byly v letošním roce ve znatelném útlumu. Natixis k tomu očekává sílící poptávku v celé světové ekonomice. Ta by měla podporovat již tak rostoucí čínské exporty. Na stranu druhou ale bude obnovována produkce ve zbytku světa a to bude snižovat jeho poptávku po čínském zboží.



Natixis poukazuje na to, že letos došlo v Číně k výraznému oslabení inflačních tlaků, oživení poptávky by tento trend mělo opět obrátit. Fiskální a monetární politika by měla být zaměřena na stabilitu a vláda bude podle banky dávat opět důraz zejména na stabilitu finančního systému. Týká se to hlavně zadlužení domácností a mimorozvahových závazků místních vlád. Ve srovnání s rokem 2020 by se pak vládní stimulace měla nacházet znatelně níže.



Dluhy podle Natixisu představují dlouhodobější riziko a v dohledné době se nedá čekat jejich výraznější pokles. K tomu by se mohly přidat deflační tlaky v případě, že nedojde k tak rychlému oživení poptávky. A banka zmiňuje také mezinárodní vztahy a nutnost sledovat to, jak se bude vyvíjet situace mezi Čínou a Spojenými státy poté, co ve druhé zemi došlo k výměně prezidenta a vlády.



První z následujících dvou grafů ukazuje vývoj čínských dovozů, vývozů a celkové obchodní bilance. Ta během letošního roku začala opět dosahovat vysokých hodnot. Druhý graf popisuje vývoj podílu exportů vybraných zemí na globálních exportech. V případě Číny soustavně rostl od poloviny devadesátých let až do roku 2015, po přechodném útlumu se pak začal opět zvedat:







O dalším vývoji v Číně hovořil na Bloomberg Markets Liu Li-gang ze . Poukázal na to, že výroba se v této zemi zvedla velmi rychle, a to především díky efektivním karanténním opatřením. Maloobchodní tržby jsou stále v útlumu, ale to by se mělo v příštím roce změnit a oživení by tak mělo stát na pevnějších nohou. Inflační výhled zůstává pro příští rok stále utlumený.



Silný měnový kurz by vyvolal protesty exportérů a Čína navíc ztrácí svou konkurenceschopnost na poli levných výrobních kapacit. Ekonom tak míní, že někdy v polovině příštího roku čínská centrální banka na tyto tlaky zareaguje tím, že bude intervenovat na měnovém trhu či uvolní kapitálové restrikce a povolí větší odliv kapitálu ze země. To by mělo snížit tlaky na posilování kurzu a zlepšit konkurenceschopnost země.



Zdroj: Natixis, Bloomberg Markets