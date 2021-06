Evropa překonala negativní úvod, hlavním tématem zůstává Fed

Po propadu na Wall Street i v Asii se na úvod týdne vydala dolů také Evropa. Zdejší akciové indexy však prvotní ztráty zdárně nahradily a míří do zeleného. DAX a AEX jsou jedni z nejlepších se ziskem přes půl procenta.

Zatímco jsme si řadu měsíců zvykali na to, že pro akcie představuje nebezpečí nárůst dluhopisových výnosů ukazujících strach z inflace, nyní to vypadá, že se znovu vracíme do klasického risk-on, risk-off. Tedy že se peníze přelévají mezi akciemi a státními dluhopisy namísto toho, aby tato aktiva kráčela po stejné cestě.

Dnes dopoledne se delší americké i německé výnosy vydávají lehce nahoru, brání dalšímu zplošťování křivky a vylepšují pozici akcií. V plusu jsou kromě evropských indexů také americké futures. Spolu s výnosy se mírně zvedá eurodolar, který však zatím zůstává pod 1,19. I to ale stačí zlatu k posunu zhruba o procento výš. Lehkým růstem na páru s eurem oceňuje zlepšení situace v Evropě česká koruna.

Hlavní pozornost bude dnes odpoledne a večer patřit vystoupení bankéřů z Fedu. James Bullard zůstává nakloněn větší aktivitě měnové politiky i nyní, když se chystá její utahování. Jeho poslední komentář proto trhy rozladil a Bullard dnes promluví znovu. Doplní ho Robert Kaplan a John Williams.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5313 -0.1404 25.5984 25.5289 CZK/USD 21.4630 -0.4384 21.5960 21.4590 HUF/EUR 353.8317 -0.4802 356.0369 353.6889 PLN/EUR 4.5352 -0.4183 4.5546 4.5340

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6947 0.5395 7.6986 7.6540 JPY/EUR 130.9770 0.1870 131.0270 130.0545 JPY/USD 110.1100 -0.0794 110.1690 109.7500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8575 -0.2234 0.8604 0.8572 CHF/EUR 1.0959 0.1746 1.0960 1.0932 NOK/EUR 10.2882 0.1418 10.3445 10.2801 SEK/EUR 10.2266 1.0561 10.2475 10.2031 USD/EUR 1.1895 0.2672 1.1898 1.1850

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3317 -0.3396 1.3369 1.3294 CAD/USD 1.2427 -0.3032 1.2487 1.2424