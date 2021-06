Bitcoin a další kryptoměny kvůli zátahu na těžaře v Číně prudce klesají

Bitcoin a další kryptoměny dnes prudce klesají v reakci na rozhodnutí Číny rozšířit zátah na jejich těžaře do provincie S'-čchuan. Bitcoin poprvé od 8. června klesl pod 33.000 USD a dostal se až na 32.288 dolaru (696.463 Kč). Spolu s bitcoinem zamířily dolů i méně známé digitální měny včetně kryptoměnové dvojky etherea, které se poprvé od 23. května dostalo pod hranici 2000 dolarů.

Bitcoin krátce před 09:30 SELČ ztrácel na burze Bitstamp 7,2 procenta na 32.833,50 USD, zatímco ethereum odepisovalo 8,3 procenta na 2011,85 dolaru. Kurzy na jednotlivých kryptoměnových burzách se mohou lišit. Na webu Coindesk ztrácel bitcoin kolem 10:30 zhruba 6,4 procenta.

Takzvaná těžba kryptoměn je v Číně velký byznys. Podle odhadu univerzity v Cambridge se v zemi k loňskému dubnu vytěžilo 65 procent světové produkce bitcoinů.



Podle zdroje agentury Bloomberg slíbilo jedno z měst v jihozápadní provincii S'-čchuan úřadům, že do roka vykoření veškerou těžbu bitcoinů a etherea. Podle zprávy deníku Global Times, který podporuje vládní čínská komunistická strana, mělo uzavření četných bitcoinových dolů v této provincii za následek uzavření více než 90 procent kapacity těžby bitcoinů v Číně.

Řada vlád po celém světě v poslední době zkoumá, jaký vliv má sektor kryptoměn na životní prostředí. Také se snaží zjistit druhy finančního dohledu, které na kryptoměny uplatňovat. Globální regulátoři nedávno vybídli k tomu, aby se na digitální měny vztahovaly nejpřísnější kapitálové požadavky. Výbor pro bankovní dohled, který sídlí v Basileji, varoval, že rostoucí využití kryptoměn „má potenciál vyvolávat oběvy týkající se finanční stability“.

S'-čchuan, který je bohatý na energie z vodních zdrojů, po několika schůzích energetického výboru místní rozvojové komise provádí vyšetřování a podle pátečních médií nařídil 26 největším místním dolům zastavit provoz, napsal list Financial Times.

Zdroje: ČTK, FT, Coindesk

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.