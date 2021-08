Rozbřesk: Nálada v eurozóně jen kosmeticky horší, odolný je lépe proočkovaný jih

Podnikatelská nálada sice v eurozóně v srpnu poklesla, index nálady PMI ovšem stále zůstává na historicky velmi vysokých úrovních (59,5 oproti 60,2 bodu v červenci). Na rozdíl od řady asijských ekonomik jako je Japonsko nebo Austrálie nadále ukazuje na pokračující silné oživení.



Zhoršení nálady v Evropě bylo “tváří, tvář” delta variantě jen velmi kosmetické zhoršení, tak jak jsme ostatně my i trh čekali. Je to do značné míry dané větší odolností eurozóny spojenou s vyšší proočkovaností společnosti. Nálada v sektoru služeb proto prakticky nepoklesla a poprvé od startu pandemie překonala náladu v průmyslu. To průmyslníci hlásí výraznější zhoršení podmínek - míra expanze klesala druhý měsíc v řadě a je nejnižší od února letošního roku. I tak je však jedna z nejvyšších za poslední dvě dekády a poblíž historických maxim zůstává zejména hodnocení nových objednávek. Roste i dlouhodobější optimismus spojovaný s příštím rokem, jehož základním stavebním kamenem je silná poptávka. Na druhou stranu delta varianta v Evropě stále výrazně napíná dodavatelské řetězce a zpoždění v dodávkách i růst vstupních cen jsou poblíž historických maxim. Nedostatek surovin a vstupů u některých firem začíná zpomalovat tempo nabírání nových pracovníků, i když celkově je pořád nejvyšší za posledních 21 let.







Celkově jsou čísla z eurozóny stále velice slibná a potvrzují náš základní scénář, ve kterém se země eurozóny zatím nemusí bát zdaleka tolik jako Asie a částečně i USA. Nálada se nejvíce zhoršila ve Francii, která zažívá prudší nárůst nových případů než ostatní velké evropské ekonomiky. Naopak lépe na tom pravděpodobně bude jih v čele se Španělskem, které je výrazněji proočkované - dvě dávky vakcíny dostaly už skoro dvě třetiny obyvatelstva. I proto včera lehce ocenilo pozitivní výsledky euro i evropské akcie. Na koruně se nijak výrazně podepsat nedokázaly.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna stagnuje v poklidném obchodování nad 25,50 EUR/CZK. Včera prakticky ignorovala lehké zhoršení podnikatelských nálad v eurozóně a spolu s ostatními měnami rozvíjejících se trhů vyhlíží páteční vystoupení Powella v Jackson Hole. Uvidíme také, zda na ni budou mít dopad dozvuky dnešního zasedání maďarské MNB (kde očekáváme další zvýšení sazeb - viz zahraniční forex).



Zahraniční forex

Eurodolar opatrně maže ztráty z předchozích dní. Euru totiž nijak zásadně neublížilo zhoršení podnikatelských nálad v eurozóně, které je zhruba na úrovni, kterou očekával trh (více viz úvod). Trh bude tedy i nadále vyčkávat na pátek odpoledne, kdy by měl vystoupit šéf Fedu Powell na tradičním setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole (více viz FX Strategie).



Středoevropské devizové trhy v čele s forintem však musí být dnes ve střehu, neboť zasedá maďarská centrální banka a bude opět zvyšovat úrokové sazby. MNB by měla zvednout hlavní úrokovou sazbu o 30 bazických bodů (na 1,5 %), přičemž komentář by měl vyznít tak, že ani zde by se neměla zastavit (klíčová by pro bankovní radu měla být zářijová prognóza). V maďarské výnosové křivce jsou nicméně již zabudována poměrně vysoká očekávání na další růst sazeb a tak nelze v případě forintu vyloučit jisté vybírání zisků.