Nedobrá kombinace vysokých akciových násobků a ziskovosti podle Deutsche Bank

Hlavní stratég Binky Chadha pro Yahoo Finance uvedl, že americký produkt se stále nachází pod trendem nastaveným před pandemií. Což naznačuje, že oživení má stále znatelný prostor. Jak se stratég dívá na další vývoj na trzích a v ekonomice?



Chanda řekl, že americký produkt se nachází asi 4 % pod úrovní danou předchozím trendem – viz následující graf, který ukazuje dlouhodobý vývoj v americkém hospodářství:





Zdroj: Youtube



Oživení by tedy podle stratéga mělo pokračovat, ale současný cyklus je v některých ohledech výjimečný. Zejména v tom, že některé ekonomické ukazatele jsou již v této fázi cyklu naopak znatelně nad trendem. Platí to i o akciovém trhu, kde se velká část titulů obchoduje nad trendem. Konkrétně by mělo jít asi o dvě třetiny trhu a podle stratéga to ukazuje, že tempo růstu by zde mělo zpomalovat. Na druhou stranu by ale nemělo dojít k úplnému obratu.



Chadha uvedl, že valuační násobky amerického trhu leží vysoko, což bývá v souladu s počáteční fází oživení. PE se u indexu S&P 500 konkrétně pohybuje kolem 24, ale některé sektory jsou v oživení dále než u jeho počáteční fáze. Což by naznačovalo, že násobky by měly ležet znatelně níž. Obvykle přitom dochází k tomu, že vyšší násobky jsou nahrazovány vyšší ziskovostí, ale nyní je podle stratéga vysoko i ziskovost. Pozorujeme tak kombinaci vysokých násobků a ziskovosti, což s ohledem na další vývoj na trhu „není dobrá kombinace“.



V této fázi cyklu mohou přijít i větší korekce. Podle stratéga ale nyní došlo k tomu, že výnosy amerických vládních obligací přestřelily směrem dolů. To obratem podpořilo akcie technologických společností. Ty do té doby navíc poměrně trpěly a i to pomohlo jejich současné rally, která ve výsledku podržela celý trh. Chadha také zmínil, že v době zveřejňování čtvrtletních výsledků trh obvykle roste, výjimkami jsou období, kdy přišel nějaký negativní šok, jakým byla například devalvace kurzu renminbi. Výsledková sezóna tak nyní také pomáhá chránit trh před korekcí.



Následující graf srovnává vývoj výnosů desetiletých amerických vládních obligací s dividendovým výnosem indexu S&P 500:





Zdroj: Twitter



O vývoji na trzích včetně výnosů vládních obligací hovořila na Yahoo Finance i Michelle Meyer z Merrill Lynch. Pokles výnosů a napřimování výnosové křivky podle ní naznačuje na slabší růst i inflaci, než se dříve očekávalo. Zajímavé ale podle ní je to, že nedochází k rozšiřování rizikových spreadů na korporátních dluhopisech či korekcím na akciích, což je „uklidňující“. Fed podle ekonomky nechce negativně překvapit trhy snižováním nákupů aktiv, proto využívá každou příležitost, aby o tomto kroku informoval.



Zdroj: Yahoo Finance