Rozbřesk: Průmysl se potýká s nedostatkem vstupů a Škoda plánuje další odstávky

Srpnové výsledky průmyslu ukázaly, že nedostatek vstupů začíná být závažnou brzdou dalšího oživení českého hospodářství. Zatímco většina průmyslových odvětví v srpnu ještě meziročně rostla, výpadky vstupů pro sužovaný autoprůmysl přispěly k meziměsíčnímu poklesu průmyslu o 3 % a výraznému meziročnímu poklesu. Celkově se dostal automobilový průmysl téměř 16 % pod úroveň loňského srpna, respektive 12 % pod úroveň roku 2019.

A podzim pravděpodobně nebude lepší. Největší česká automobilka Škoda Auto sice tento týden opět rozjela výrobu, ale situace se nevyvíjí dobře. Chybí nejen polovodiče, ale i další komponenty (například autorádia), a automobilka se proto rozhodla zcela přestat vyrábět modely, pro které nemá potřebné díly. Pravděpodobně tak podle Hospodářských novin zcela vypustí pondělní a úterní směny.







Slibná jsou na první pohled meziroční tempa u nových zakázek za celý průmysl (celkově +6,2 %), ovšem rostou už pouze jejich objemy (jsou dražší a dražší) a ne celkový počet. A zcela mimo opět stojí výroba aut, kde došlo v posledním měsíci k prudkému poklesu nových objednávek, které se dostaly pod úroveň roku 2019.



Na základě posledních čísel a zpráv se dá předpokládat, že od poloviny roku byl dosavadní tahoun českého oživení (průmysl) už spíše jeho brzdou. Ve třetím kvartále zatím podle dostupných dat sice dál česká ekonomika pokračovala v oživení. Nebylo ovšem nijak silné a bylo tažené zejména rozvolněním v sektoru služeb. Domácí varovné zprávy jenom podtrhují čísla ze sousedního Německa, kde průmysl v srpnu také prudce propadl. A to bude řadě českých firem (nejen z autoprůmyslu) bezesporu přidělávat další vrásky na čele.









*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se vylekala ze zpráv z českého a z německého průmyslu i ze Škody Auto. Měnový pár tak vyskočil až do blízkosti 25,45 EUR/CZK. Svoji roli může také sehrávat nervozita před startujícími volbami do Poslanecké sněmovny. Koruně tak taky nepomohl ani lepší sentiment na globálních trzích - silnější akcie a slabý dolar.



Zahraniční forex

Republikáni v americkém Kongresu svolili k odkladu dluhového limitu vlády USA, což má za následek růst výnosů amerických dluhopisů a samozřejmě i podporu pro dolar.

Eurodolar mezitím vyhlíží zářijová data z trhu práce, která zřejmě stvrdí útlum měnové expanze Fedu. Laťka je přitom nastavena poměrně nízko a postačí, aby přírůstek nových pracovních míst činil více 300 tisíc.



Včerejší tiskovku guvernéra NBP Glapinského, která navíc neposkytla zásadnější info k dalším kroku banky, zastínil výrok polského ústavního soudu. Ten rozhodl, že některé články základních smluv o Evropské unii odporují polské ústavě. Zpochybnil tak nadřazenost práva EU nad tím polským, s čímž Varšava souhlasila při svém vstupu do unie v roce 2004.

Pro zlotý to může být velký problém, protože instituce EU mohou proti Polsku využít nového nátlakového prostředku, který může být aplikován proti zemím, jež nedodržují (právní) principy EU. Ten spočívá v zablokování transferů peněz z unijních fondů do Polska. To je přitom největším příjemcem zdrojů z rozpočtu EU, které představují okolo 3,5 % polského HDP ročně.



Akcie

Pozitivní informaci včera zaznamenali akciový investoři čínských technologických firem a to konkrétně o možném virtuálním summitu lídrů Spojených států a Číny, tedy Joe Bidena a Si Ťin-pchinga, BABA +8,26 %, BIDU +4,81 %. Skoro dvou procentní růst si včera připsal Health sektor, a to vakcínou od Pfizer, Biontech, PFE +1,71 %, BNTX +4,42 %. Průmyslový index Dow Jones IA se posunul směrem vzhůru o 338 bodů, což je rovno 0,98 procentům, k čemuž přispěly nejen společnosti Visa a Goldman Sachs, kteří dnes získali 1,78 % resp. 0,66 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1 % (34.754 b.), S&P 500 o 0,8 % (4.399 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1 % (14.654 b.).