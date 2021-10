IBM propadákem dne, S&P 500 na historickém maximu

Zámořská trhy dnes obchodovaly smíšeně. Dow Jones Industrial Average skončil v lehkém záporu, kam ho zatáhla povýsledková reakce společnosti (ta má v indexu více než 2% váhu). Propadu na indexu ale pomohly samozřejmě také obavy z již mnohokrát omílaných potíží v globálních dodavatelských řetězcích. Zároveň se zde projevuje nedostatek v pracovních silách. Naopak technologický Nasdaq dnes lehce přidával a zakončil obchodní den 0,6 % v zelených číslech. Index S&P 500 přidal pouze 0,3 %, dnes ale opět pokořil své historické maximum, které je nově nastaveno na 4551,44 bodů. V sektorovém pojetí nejhůře dopadl energetický sektor, se ztrátou 1,8 %. Ten táhly dolů především ceny ropy (WTI -0,9 %).Již zmíněná společnost dnes oslabila o 9,6 %. Nepodařilo se jí dosáhnout na očekávání kvartálních výnosů, zároveň utrpěla i snížením objednávek. Dařilo se naopak automobilce , která velmi rychle smazala ztrátu ze začátku obchodování a vyšplhala se až na ziskových 3,3 %. I přes varování ohledně možných zpožděných dodávek inputů se Tesle podařilo překonat očekávání a rozšiřovat svou marži, což investoři náležitě ocenili. Výsledky dále reportovaly dvě aerolinky, konkrétně American Airlines, která reportovala nižší než očekávanou kvartální ztrátu a na to konto přidala 1,9 %. Southwest Airlines naopak prohlásila, že dostat se do černých čísel je prozatím nemožný úkol, proto dnes propadla o 1,6 %. S prohlášením mimo oficiální výsledky dnes přišla společnost , která dle svých slov překoná svůj původní plán na fiskální rok 2022 a zvýšila také svou kvartální dividendu. Její akcie na to reagovaly 6,9% nárůstem.Z makroekonomických ukazatelů byly dnes zveřejněna data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti . Těch bylo nejméně za posledních 19 měsíců. To ukazuje na poměrně napjatý trh práce, kdy nedostatek zaměstnanců, na který si většina společností stěžuje, může tempo nabírání nových zaměstnanců držet na žádoucí úrovni i v následujících týdnech.