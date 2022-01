Evropa neudržela úvodní zisky, dluhopisům se ale daří

Evropským akciím se povedl začátek, ale pak už je to horší. Hlavní indexy odevzdaly zisky a ponořily se více či méně do červeného. CAC 40 ztrácí půlprocento, zatímco DAX , FTSE 100 či AEX registrují pouze mírné ztráty. Americké futures se naopak obchodují v plusu a prozatím naznačují korekci negativního včerejška.



Ztráty Nasdaqu přes 10 procent z vrcholu, tedy formální korekce, mohou mít na investory určitý psychologický efekt. Jinak ovšem nevidíme zdroj negativního sentimentu, který od včerejška panuje. Samozřejmě na trhu dál rezonují obavy z Fedu a rychlejšího růstu sazeb, ale pokles dluhopisových výnosů naznačuje spíše jejich konsolidaci než další roztáčení strachu. Ani ropa by momentálně nemusela zvedat tržní nervozitu a poslední várka firemních zpráv vyzněla spíše příznivě.



Dnes vyjde tradiční týdenní zpráva o žadatelích o dávky na americkém trhu práce. Zároveň se dozvíme výsledek průzkumu aktivity filadelfského Fedu. Nedávný index z New Yorku přitom ukázal výrazný dopad omikronu na čísla. Podobná makrodata by však podle nás neměla mít na trhy vážný vliv. Z firemního kalendáře dnes můžeme vyzdvihnout výsledky Netflixu.



Eurodolar se dál konsoliduje při kurzu u 1,1350. Zlato se po včerejším nárůstu drží u 1840 USD už bez velkých změn. Také kurz koruny se ustálil poté, co včera domácí měna posílila. Aktuálně se koruna bez nových zpráv obchoduje k euru u 24,25.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:16 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2593 -0.1148 24.3068 24.2132 CZK/USD 21.3785 -0.1588 21.4135 21.3205 HUF/EUR 356.7500 0.3263 357.2204 355.4092 PLN/EUR 4.5207 -0.1001 4.5287 4.5068

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1987 -7.8766 7.2181 7.1947 JPY/EUR 129.7245 0.0216 130.1100 129.6010 JPY/USD 114.3210 -0.0275 114.5465 114.1730

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8328 -0.0540 0.8340 0.8323 CHF/EUR 1.0386 -0.0140 1.0398 1.0376 NOK/EUR 9.9790 -0.1951 9.9806 9.9322 SEK/EUR 10.3396 0.0445 10.3663 10.3149 USD/EUR 1.1347 0.0467 1.1370 1.1343

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3822 -0.3317 1.3873 1.3784 CAD/USD 1.2484 2.7410 1.2517 1.2484