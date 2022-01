Čína podruhé za poslední měsíc snížila úrokové sazby. Chce podpořit ekonomiku

Čínská centrální banka podruhé za poslední měsíc snížila základní úrokovou sazbu, aby podpořila ekonomiku. Banka na svém dnešním zasedání rozhodla, že základní roční úvěrová sazba klesne o 0,1 bodu na 3,7 procenta. Poprvé za téměř dva roky snížila i pětiletou úvěrovou sazbu, od které se odvíjí zejména úročení hypoték. Tuto sazbu snížila o 0,05 bodu na 4,6 procenta. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.



Od roční sazby se odvíjejí úrokové sazby, za které komerční banky poskytují úvěry domácnostem a podnikům. Čínská centrální banka se tak vydává opačným směrem než centrální banka ve Spojených státech i centrální banky dalších velkých ekonomik, které se snaží bojovat s inflací.



Analytici se domnívají, že Peking by mohl v uvolňování měnové politiky ještě pokračovat. Myslí si, že útlum na čínském realitním trhu bude pokračovat i v letošním roce a že rychle se šířící varianta koronaviru omikron ještě utlumí aktivitu spotřebitelů. V prosinci čínská centrální banka snížila svou základní roční úvěrovou sazbu o 0,05 bodu na 3,8 procenta.



Snížení sazeb se očekávalo vzhledem ke komentářům, které vyzývaly k dalšímu uvolnění měnové politiky s cílem podpořit ekonomiku. Všech 43 účastníků rychlého průzkumu agentury Reuters očekávalo snížení roční sazby, 40 z nich předpovídalo i snížení té pětileté.



Ekonomka společnosti Capital Economics Sheana Yueová očekává, že centrální banka bude ve snižování roční sazby pokračovat. V prvním pololetí by mohla sazba podle ní klesnout o dalších 0,2 procentního bodu.



Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla o 8,1 procenta, nejrychleji za deset let. Vývoz se zotavil ze šoku způsobeného pandemií. Vyhlídky na domácí poptávku však nejsou před zimními olympijskými hrami v Pekingu nejlepší. V samotném čtvrtém čtvrtletí tempo ekonomického růstu zpomalilo na čtyři procenta a bylo nejslabší od druhého čtvrtletí 2020.